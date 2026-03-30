Echarri fue contundente contra las agresiones de Nicky Márquez y lo tildó de "mediocre" y "propagador de odio"

Pablo Echarri respondió de una manera muy contundente a las agresiones que le hizo el escritor ultraderechista Nicolás Márquez en redes sociales y hasta se animó a tirar algunos palos contra la diputada nacional Lilia Lemoine cuando se animó a meterse a defender al escritor libertario. Lo hizo luego de que el abogado acusado en numerosas oportunidades por violencia de género lo insultara de forma explícita.

"Comentario raro del avejentado galán Echarri, puesto que ser un hijo de puta le trajo a él numerosos beneficios durante décadas", advirtió Márquez en su primer posteo en la red social X (ex Twitter) que comenzó el fuerte ida y vuelta, en el cual mostraba una cita del actor en la que se planteaba que "cuando la gente se dé cuenta de que ser cruel o ser un hijo de puta no le trae beneficios, va a dejar de serlo".

Nicky Márquez quiso atacar a Pablo Echarri, pero el actor respondió con críticas y agudeza.

El cagatintas modelo de Koleston 2000 Nicky Márquez, autodefinido como biógrafo del insano que comanda, por el momento, el derrumbe institucional y económico de la Argentina, desconoce la potencia extraordinaria de desarrollo económico de la industria audiovisual a lo largo y ancho del mundo, no es lo único que desconoce, además niega el terrorismo de estado, la violencia de género y señala a orientación sexual de personas del mismo sexo como una enfermedad", lanzó Echarri en contra de su enemigo.

"Desde el universo Nacional y Popular le decimos: ser mediocre, propagador de odio, prueba viviente de que cualquier pelotudo puede escribir un libro, aprovechá los pocos centímetros cúbicos de oxígeno que le queda a este gobierno de ladrones, coimeros y entreguistas y encará tu próxima obra: Ascenso y caída de un pobre tipo que de ser 'el especialista en crecimiento económico con o sin dinero' pasó sin escalas a ser 'el destructor de la clase media más importante de Latinoamérica'", disparó Echarri.

Pablo Echarri y su larga respuesta a Nicky Márquez.

La acción motivó que se sume a la discusión Lemoine, quien solamente dejó una sutil respuesta. "Ah, sos el vocero de lo nacional y popular", ironizó la cosplayer, quien enseguida recibió una réplica del actor, quien subió la emblemática foto de ella con un joystick en la boca con la frase: "Peeerooo, mira quien vino...".

Márquez tuvo que volver a recurrir al baúl de los recuerdos como para encontrar algo de ocurrencia en relación a la pelea que crecía. "El pensador Echarri cuando no era un mendigo sino un filósofo", escribió, con una foto del actor en los años 90, tapa de revista Pronto, donde aseguraba que siempre tuvo "mucho éxito con las mujeres".

Pablo Echarri también disparó contra Lilia Lemoine, cuando intentó defender a Nicky Márquez.

"Entiendo que no tuviste la misma suerte, gordito", consideró el actor, ya dentro de la pelea de la cloaca tuitera. "Yo nunca tuve suerte porque tuve éxitos: suerte necesitan los mediocres. Y al acabarse la suerte, los carentes de talento acuden al Estado para que los mantenga", lo cruzó Márquez. "Pero Colo, si hasta hace 15 minutos no te conocía ni el portero del edificio en el que vivís", lo liquidó Echarri.