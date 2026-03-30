La oposición presiona a la Oficina Anticorrupción e indaga sobre el crecimiento patrimonial de Manuel Adorni

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enfrenta uno de los momentos más críticos desde que asumió su cargo. Las denuncias sobre el crecimiento desmedido de su patrimonio detonaron varias denuncias en el Congreso, donde la oposición no parece dispuesta a darle tregua. El próximo 29 de abril, Adorni deberá presentarse ante la Cámara de Diputados para rendir cuentas en su primer informe de gestión, un escenario que promete convertirse en un campo minado para el funcionario.

El Adorni-Gate comenzó a ganar fuerza el pasado 8 de marzo, cuando se conoció que el jefe de Gabinete hizo uso indiscriminado del avión presidencial para trasladar a su pareja Bettina Angeletti y, desde entonces, las acusaciones y cuestionamientos no frenaron. A las denuncias penales presentadas por los diputados del interbloque Unidos y la ex libertaria Marcela Pagano, se suma ahora un pedido formal de informes al Poder Ejecutivo y a la Oficina Anticorrupción.

Manuel Adorni junto a su esposa, Bettina Angeletti, en la gira de Milei por Estados Unidos

Los legisladores Pablo Juliano, Esteban Paulón y Maximiliano Ferraro lideran esta ofensiva política: el proyecto que presentaron incluye 29 preguntas dirigidas a esclarecer la evolución patrimonial de Adorni y el rol de la Oficina Anticorrupción en este proceso. Entre los puntos más destacados, se busca determinar si se detectaron inconsistencias entre los activos declarados y los pasivos informados por el funcionario, así como si existen bienes o inversiones vinculados a su cónyuge o grupo familiar que no hayan sido debidamente registrados.

La oposición también exige respuestas sobre posibles beneficios otorgados por terceros al jefe de Gabinete, como financiamiento de viajes o gastos personales que puedan generar dudas sobre el origen de los recursos utilizados.

Esteban Paulón

Por su parte, desde La Libertad Avanza, el espacio político de Adorni, intentaron restar importancia al asunto, calificándolo como una "maniobra política" para desviar la atención de otros temas. Sin embargo la presión parlamentaria ponen el foco sobre el caso y no dejan que el tema se apague en la opinión pública.

El debut de Adorni frente al Congreso no será sencillo y, según trascendió, solo el diputado Juliano presentó más de 40 preguntas relacionadas con su patrimonio , lo que revela la intensidad del escrutinio al que será sometido. Aunque desde el oficialismo insisten en que las denuncias carecen de sustento, será el propio funcionario quien deberá responder a las inquietudes de los 257 diputados presentes en el recinto.

Manuel Adorni

La resolución del Adorni-Gate está lejos de sellarse y el escándalo promete traer cola. Es que tanto Manuel Adorni como la totalidad de los y las funcionarias de La Libertad Avanza llegaron al poder con el discurso anti-casta y anti-política que ahora parecen caer sobre sus espaldas como un peso insoportable.