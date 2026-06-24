Eduardo Serenellini se transformó: pasó de justificar comer una vez por día a criticar la corrupción libertaria

El ex secretario de Prensa y Comunicación durante los primeros años de gobierno de Javier Milei, Eduardo Serenellini, abandonó el barco de La Libertad Avanza (LLA) de acuerdo a las críticas que soltó al aire de su programa radial. Lo más paradójico es que, más allá de lo duro que parezca ahora, años atrás justificaba desde la televisión que la población pase a comer una comida fuerte una sola vez por día para que la motosierra pueda sacar el país adelante.

"Estamos viendo una clase media que se va pulverizando lentamente. Ayer, con bombos y platillos decían que creció la actividad de changas. ¿Qué es una changa? Uno la hace cuando tenés un trabajo o dos trabajos y te sirve para suplementar alguna necesidad. No, aumentaron las changas como salida laboral", cuestionó el ex funcionario al aire de Radio Continental.

En el mismo editorial aseguró que hay "una clase media que se va empobreciendo", que "no es el indigente que sube de categoría", sino quien "se va empobreciendo día a día". En ese sentido mencionó de manera particular a los "médicos", los "administrativos" y la "industria". "Changas. ¿Cómo vivís de una changa? No tienen vergüenza", añadió bien picante contra la gestión actual.

En el mismo descargo, Serenellini aprovechó para criticar a los legisladores que no avanzaron con la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. "Caraduras aquellos que tampoco se sientan en donde se tienen que sentar para decir 'sí señor, venga acá a ver de dónde sacó la guita'. No es casualidad que aparezcan otros informes de otros hechos de corrupción. No es casualidad. Te toman de boludo, la verdad", reprochó.

Al respecto consideró que "muchos se tienen que mirar al espejo y a su alrededor, a sus hijos a la cara, para ver si son o no funcionales en relación a todo lo que está ocurriendo" en términos económicos en el país. "La plata no es todo. Eso te lo va dando la vida, el tiempo. No vale todo en la vida", afirmó. "La palabra que sintetiza todo esto que estoy contando es corrupción", concluyó.

Lo más paradójico es el pasado del ex funcionario, quien a comienzos de la gestión militaba el ajuste y la motosierra sin miedo. "Uno recortará la plataforma para ver películas, otro el auto y otro, y ese es el que está grave, dirá 'o no hay desayuno o no hay almuerzo'. En distinto nivel, todos estamos recortando", consideró durante 2024. Luego de escuchar un ejemplo de su compañera al aire en relación a las familias que eligen hacer "una comida fuerte en el día", justificó la decisión. "Es una realidad. Hay que aceptarlo. No nos tiene que dar vergüenza decir 'me estoy ajustando en un montón de cosas'", señaló en aquel entonces.