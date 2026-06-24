Marcela Pagano denunció que hay periodistas pagos por el gobierno de Milei: "Uno se lleva 160 mil dólares por mes"

La diputada nacional Marcela Pagano, una de las primeras legisladoras libertarias que rompió con La Libertad Avanza (LLA), denunció la existencia de coimas a periodistas oficialistas con el fin de mantenerlos callados y afines al proyecto nacional que encabeza el presidente Javier Milei, la cual ahora sale de algunas empresas estatales y organismos descentralizados que maneja el Poder Ejecutivo nacional.

"Están acallando a muchos periodistas con pauta publicitaria", aseveró Pagano en una entrevista que realizó en el streaming Futurock. "No se coman los que nos están viendo del otro lado el verso de que se acabó la pauta publicitaria. Hay cajas millonarias. Hay un periodista que se lleva 160 mil dólares por mes, hay otro que se lleva 70 mil dólares por mes", denunció enseguida.

Si bien ella en particular no dejó nombres, sí marcó situaciones a través de las cuales se puede analizar a qué personajes televisivos formadores de opinión se refiere. "Nada de las defensas que ves y de los maltratos que se han bancado algunos del propio presidente al aire, es gratis", explicó. En ese sentido, y tras el recuerdo del desplante de Milei a algunos conductores de LN+, el conductor Pedro Rosemblat fue derecho al hueso y dejó el nombre de Luis Majul, y agregó que es algo "que no es nada secreto" porque al ver su programa en la señal de cable "está lleno de zócalos". "Que lo cuente él", lo desafió Pagano.

Pablo Rossi, Esteban Trebucq y Luis Majul a minutos de entrevistar al Presidente en la Casa Rosada.

"Yo le pido que me dé el derecho a réplica desde hace mucho y no quiere invitarme a sus programas. Yo no tengo problema en sentarme a discutir con él, pero vamos a discutir en serio", añadió después en relación al conductor con el que mantiene un encono profesional desde los tiempos en los que se desempeñaba únicamente como periodista.

La diputada nacional, al mismo tiempo, afirmó que no es su intención meterse "con el periodismo", sino que su objetivo es abrirle los ojos a quienes creen que el Gobierno nacional ya no invierte en financiar medios y colegas de ella. "No se coman la curva de la mentira de que se acabó la pauta. Se habrá acabado la que salía por la secretaría oficialmente", deslizó. Según aportó, ahora el dinero que ya no por pauta publicitaria estándar, sale a través de "organismos descentralizados" y "empresas públicas".