Efectos de la pelea entre Milei y Paolo Rocca: Tenaris de Techint echó a 150 empleados en el sur bonaerense

La pelea entre el presidente Javier Milei y el empresario Paolo Rocca, a quien el libertario bautizó como "Don Chatarrín", ya dejó de ser algo anecdótico para transformarse en un dolor de cabeza para muchas personas. La sede de Valentín Alsina de la firma Tenaris SIAT que pertenece al Grupo Techint despidió a 150 empleados contratados que estaban destinados a la producción de tubos de gas natural licuado (GNL), luego de perder una licitación clave del sector con una empresa de la India, y sin importar que son la única compañía nacional que produce ese insumo.

Los despidos empiezan a correr este miércoles y representan tres cuartas partes de la planta de contratados, que hasta la noticia estaba compuesta por 200 operarios. A su vez, hay otros 150 empleados de planta. La dinámica productiva de muchos años, fundamentalmente desde la construcción de Gasoducto Perito Moreno, había llevado a la firma a tener 550 obreros con trabajo a triple turno, pero los reveses políticos de los últimos años con la gestión de La Libertad Avanza (LLA) interrumpieron eso.

Los trabajadores de Tenaris SIAT en el ingreso a la planta de Valentín Alsina.

El destino de los despidos ya se había fijado en 2025 cuando Tenaris perdió el contrato para la provisión de tubos para el proyecto de Southern Energy con la firma india Welspun. Al ser empleados con contratos temporales, son los primeros en perder cuando los números no cierran. El último gran trabajo que hicieron fue para la construcción de Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), pero eso terminó antes de que comience 2026.

Si bien cuando empezó la licitación la compañía asiática ofertó US$ 203 millones y la de Rocca US$ 296 millones, Tenaris llegó a empatar la propuesta con un total de US$ 250 millones. Aunque cuando lo hizo ya había pasado la fecha establecida como límite del 23 de diciembre de 2025. Lo cierto es que, más allá de los cruces del comienzo, la firma argentina logró vencer otras cuatro ofertas de proveedoras chinas y ser competitiva, más allá de las críticas presidenciales.

El empresario Paolo Rocca.

Southern Energy SA es una compañía argentina creada en 2024 a partir de Vaca Muerta, que tiene como objetivo conectar al mercado de GNL y desarrollar la exportación. Está compuesta por un consorcio entre Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG. A ese conglomerado Tenaris le escribió una carta para que contemplen "la relevancia" que la licitación perdida "tendría para la conservación" de los puestos de trabajo. "La magnitud de este gasoducto es tal que permitiría a nuestra planta continuar la normal fabricación por aproximadamente 9 meses", aclararon.

Cuando el presidente Milei bautizó a Rocca como el "Don Chatarrín de los Tubitos Caros" fue algo anecdótico y representativo de una crítica a la empresa por los sobreprecios que maneja con sus productos por ser la única firma nacional en poder ofrecerlos. Al mismo tiempo, una cosa es criticar y otra es llevar al despido a 150 empleados de una empresa por una pelea política con el sector industrial, uno de los más golpeados por las políticas libertarias.