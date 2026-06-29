Santilli, el malabarista de los Milei, asumió en el Gabinete y ya entregó a Adorni: "Sin fueros ni privilegios"

Este lunes 29 de junio, Diego Santilli asumió el desafío político más fuerte de su vida al ser designado como jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei. En los pasillo de Casa Rosada se reconoce su capacidad para mantener el equilibrio entre sectores opuestos, lo que le valió el apodo de "equilibrista" al mediar entre Karina Milei y Santiago Caputo, ahora deberá convertirse en un verdadero "malabarista" para sortear las complejidades de su nuevo cargo.

Es que la renuncia de Manuel Adorni, en medio de una investigación por enriquecimiento ilícito marcó su llegada al puesto pero también definió el tono y las prioridades de su gestión. Durante su primera entrevista como jefe de Gabinete, Santilli abordó la polémica salida de Adorni, quien dejó su puesto tras enfrentar cuestionamientos sobre su declaración jurada patrimonial.

Diego Santilli y Manuel Adorni

En este contexto, Santilli fue enfático al afirmar que Adorni enfrentará el proceso judicial "sin fueros ni privilegios". "Se va a defender sin fueros ni privilegios", reiteró, dejando en claro el cheque en blanco que el Gobierno le dio para sortear el proceso judicial.

La salida de Adorni dejó una marca en la administración libertaria. Según Santilli, " Adorni anímicamente no daba más " y tomó la decisión correcta al apartarse del cargo para afrontar las acusaciones. "Es lo que corresponde", sostuvo Santilli categóricamente para A24.

💣Bombita. Santilli asume como el cuarto jefe de Gabinete en lo que va del gobierno de La Libertad Avanza, sucediendo a Nicolás Posse, Guillermo Francos y Manuel Adorni.

En sus primeras declaraciones públicas, dejó claro que su gestión buscará mantener la línea trazada por su predecesor inmediato, Francos, especialmente en lo que respecta a las relaciones con los gobernadores provinciales. Este enfoque, según explicó, fue un pedido directo del presidente Milei durante una reunión reciente en la Quinta de Olivos, en la que también participó Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

Diego Santilli y Javier Milei

"El trabajo es acordar con las provincias", señaló Santilli, siguiendo el libreto con el que Milei ya había hecho sus primeras declaraciones durante la noche del domingo 28 de junio y en la misma línea expresó: "Venimos tendiendo puentes con todos los sectores porque para lograr las reformas tiene que haber un Presidente con una convicción única y luego diálogos y acuerdos", expresó.

Entre los principales desafíos que enfrenta Santilli está la necesidad de garantizar el avance del paquete legislativo del oficialismo en un contexto político altamente polarizado. Aunque evitó dar detalles sobre sus conversaciones con figuras clave como Mauricio Macri, dejó entrever que la construcción de consensos será central en su estrategia: "Macri quiere que la Argentina salga para adelante, pero el liderazgo es claramente de Milei", afirmó. Asimismo, destacó que el presidente debe buscar la reelección para consolidar un proyecto a largo plazo: "Es la única manera de salir", sentenció.

Mauricio Macri y Diego Santilli

La llegada de Santilli a la Jefatura de Gabinete se produce en un momento crítico para el Gobierno. Sin embargo, el propio Santilli parece estar preparado para asumir este desafío: "No me importa en qué lugar, yo acompaño", afirmó al ser consultado sobre su compromiso con la gestión de Milei.

"El Presidente tiene convicción del rumbo", aseguró Diego Santilli al ratificar que no habrá cambios significativos en las políticas económicas y políticas del Gobierno tras su asunción. En este sentido, destacó que "el trabajo es seguir avanzando con las reformas" y subrayó que Argentina atraviesa una "oportunidad única" para transformarse.