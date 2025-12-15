La AFA salió al cruce de Bullrich y denunció una ofensiva política contra el fútbol argentino: los logros de la gestión de Tapia

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió responder sin medias tintas a la denuncia impulsada por la senadora Patricia Bullrich contra Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino. Lo hizo a través de un comunicado de fuerte tono político e institucional, en el que no solo rechazó las acusaciones sino que planteó que la ofensiva forma parte de una estrategia reiterada de distintos gobiernos para intervenir y condicionar al fútbol argentino. "Cuando llegamos a la conducción de la AFA en 2017, nos encontramos con una institución devastada", comienza el texto difundido por la entidad madre del fútbol nacional.

Allí describe un escenario de colapso económico, deudas acumuladas y compromisos incumplidos con los clubes, además de una fuerte dependencia de recursos externos como el programa Fútbol Para Todos, que había dejado a la Asociación "sin autonomía financiera y con una administración poco clara". El comunicado también reconstruye el caos institucional posterior a la muerte de Julio Grondona. "Tras la muerte de Julio Grondona, la AFA quedó sin conducción firme. El episodio del famoso '38-38' en las elecciones de 2015 fue un papelón que mostró al mundo la falta de seriedad en nuestros procesos internos", recordaron.

Al mismo tiempo, el organismo subrayó que la FIFA debió intervenir en 2016 con una Comisión Normalizadora para evitar sanciones internacionales y garantizar la continuidad de las competencias y de las selecciones. Según la AFA, ese contexto había dejado a la institución "acéfal­a, desfinanciada y desprestigiada", con clubes enfrentados, entrenadores que renunciaban y referentes de la Selección que llegaron a evaluar dar un paso al costado. "Era un escenario de descrédito total, con riesgo de sanciones internacionales y sin confianza de los hinchas ni de la sociedad", afirmaron.

Desde ese punto de partida, el comunicado reivindica el rumbo tomado desde 2017. "Desde ese día a la fecha, la AFA no sólo recuperó la posición que ocupaba en el fútbol mundial, se convirtió en un organismo superavitario, como está de moda decir ahora, y hoy no recibe un solo peso del Estado", remarcaron, en respuesta directa a los cuestionamientos sobre el manejo de fondos. La entidad detalló que regularizó deudas heredadas, incluso sueldos atrasados de cuerpos técnicos anteriores, y precisó que hoy sostiene una estructura de 1.300 personas, con una erogación mensual de aproximadamente 4.000 millones de pesos en salarios.

Denuncié a Tapia y Toviggino ante el Comité de Ética de la CONMEBOL. Deben investigar a fondo a esta mafia que conduce la AFA y ensucia al fútbol argentino.



A las mansiones, Ferraris y toda esa plata sucia que venimos viendo en los noticieros, me pregunto:



- ¿Dónde está la... pic.twitter.com/d9RMOaPGmD — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 15, 2025

En ese sentido, aclaró que "todo ello sin subsidios del Estado Nacional". También defendió la inversión en infraestructura y desarrollo deportivo. "Nuestro Predio 'Lionel Andrés Messi' es de nivel internacional. Allí entrenan 24 seleccionados, femeninos y masculinos, de todas las disciplinas", señalaron, destacando que diariamente circulan unas 1.000 personas y que 400 atletas se alimentan en sus comedores. A su vez, subrayaron el impulso al fútbol femenino y la creación de un nuevo predio exclusivo para las selecciones femeninas. Uno de los puntos centrales de la respuesta fue la cuestión de los derechos televisivos, eje de varias acusaciones públicas.

En este marco, aclaró: "Contra creencia, tal vez por falta de información o por una interesada desinformación, de los derechos televisivos la AFA no se queda con ningún porcentaje. Todo lo ingresado se destina íntegramente a los clubes". A su vez, explicaron que el funcionamiento de la Asociación se financia con acuerdos comerciales y partidos amistosos de la Selección. El comunicado también contextualiza la denuncia de Bullrich dentro de una serie de embates políticos. "Todo lo hecho se gestionó a lo largo y a pesar de tres gobiernos distintos. Cada uno, a su manera, eligió a la AFA como blanco de sus ambiciones políticas", sostuvieron.

En ese repaso incluyeron las "constantes amenazas de intervención" durante la presidencia de Mauricio Macri, los cuestionamientos del gobierno de Alberto Fernández y, ya bajo la gestión de Javier Milei, un "ataque coordinado" que incluyó intentos de frenar asambleas, denuncias judiciales y nuevas amenazas de intervención. En ese marco, la AFA recordó que tanto su presidente como su tesorero fueron investigados en numerosas causas judiciales y "oportunamente sobreseídos en todas las causas iniciadas en el marco de una evidente persecución política".

Incluso calificaron como "a todas luces descabellada" la denuncia presentada por Bullrich que intentó vincular a Toviggino con una supuesta red de espionaje ruso. La respuesta también apuntó contra la intención del Gobierno de imponer las Sociedades Anónimas Deportivas. "Un capítulo aparte se lo lleva la intención de imponer a las SAD, en contra de la libertad que tienen los clubes para elegir el modelo de Asociaciones Civiles sin fines de lucro", afirmaron, y recordaron que la AFA recurrió a la Justicia frente a medidas impulsadas por el Ejecutivo, que finalmente fueron frenadas.

Senadora, aclaremos algo básico: la AFA es una Asociación Privada, no un organismo del Estado. Su dinero no es público y sus contrataciones no se rigen por la ley de compras públicas. Lo que genera la Selección Campeona del Mundo, se destina a sostener una estructura de 1.300... https://t.co/MKNQTTwEdJ — Pablo Toviggino (@TovigginoPablo) December 15, 2025

En contraste con las acusaciones, la entidad enumeró un extenso listado de logros deportivos de clubes y selecciones desde 2017, coronado por la obtención de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar y la Copa América 2024, como muestra de que el proyecto deportivo "está por el rumbo correcto". Sobre el cierre, el comunicado baja el tono político para reafirmar su identidad. "Durante la gestión iniciada en 2017, siempre se eligió privilegiar el fútbol frente a cuestiones político partidarias. Nunca nos prestamos a la utilización de los Campeones de América y del Mundo", afirmaron. Y concluyeron con una frase que funciona como respuesta final a Bullrich y al Gobierno: "En la AFA no hablamos de política, hablamos de fútbol. El resto, que lo discutan en la tribuna".