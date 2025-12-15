Huelga de controladores aéreos amenazan las fiestas de fin de año: días y horas del paro de actividades

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) enciende las alarmas al anunciar un cronograma de paros escalonados que impactará directamente en el transporte aéreo durante la segunda quincena de diciembre, justo en plena temporada alta de viajes por las fiestas. El conflicto, que enfrenta al gremio con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y al gobierno de Javier Milei, pone en jaque tanto a pasajeros como a la actividad turística en todo el país.

El sindicato, que representa a los controladores aéreos, señala que esta drástica medida responde al incumplimiento de acuerdos previos, la falta de respuestas a reclamos operativos y salariales, y la ausencia de diálogo con la Secretaría de Trabajo del gobierno liderado por Milei.

Controladores aéreos realizarán medidas de fuerza

Según Atepsa, la situación es crítica: denuncian la falta de reincorporación de trabajadores despedidos en aeropuertos con déficit de personal, el estancamiento de las negociaciones paritarias y más de 60 reclamos operativos sin resolver .

El cronograma confirmado por Atepsa establece los siguientes paros:

17 de diciembre . De 8 a 11 (vuelos nacionales).

. De 8 a 11 (vuelos nacionales). 18 de diciembre . De 16 a 19 (vuelos nacionales).

. De 16 a 19 (vuelos nacionales). 23 de diciembre . De 19 a 23 (vuelos nacionales).

. De 19 a 23 (vuelos nacionales). 27 de diciembre . De 14 a 17 (vuelos internacionales).

. De 14 a 17 (vuelos internacionales). 29 de diciembre. De 8 a 11 (toda la aviación comercial).

Grilla de paro de actividades de controladores aéreos

Durante estos horarios, no se autorizarán despegues ni se procesarán planes de vuelo, aunque se garantizarán operaciones de emergencia, sanitarias y humanitarias . Sin embargo, el impacto en los pasajeros y en la conectividad aérea del país será inevitable.

Desde EANA aseguran su voluntad de diálogo y le tiraron la pelota a la Secretaría de Trabajo que, según ellos, ya convoca a una nueva audiencia para el 17 de diciembre. No obstante, los trabajadores sindicalizados cuestionan la falta de avances concretos y acusan una gestión ineficiente que lleva a esta situación límite.

Controladores aéreos realizarán medidas de fuerza

Así las cosas, el último mes del año estará marcado nuevamente por los conflictos salariales de los trabajadores que afecta a los aeropuertos, en un contexto donde la inflación y la precarización laboral marcan la agenda nacional.

Es por eso que el caso de Atepsa se convierte en un símbolo de lucha por el descontento de los trabajadores frente a un gobierno al que acusan de priorizar el ajuste sobre el diálogo. Con las fiestas a la vuelta de la esquina, miles de pasajeros miran al cielo con incertidumbre. Lo que debería ser una época de reencuentros y celebraciones podría convertirse en una pesadilla logística si no se logra un acuerdo en los próximos días.