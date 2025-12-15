El viejo truco de la repartija: un informe demuestra cómo el gobierno de Milei usó los ATN para conquistar el Congreso

En un escenario político donde las alianzas y los acuerdos son moneda corriente, el gobierno de Javier Milei recurre a una estrategia clásica pero efectiva: la distribución selectiva de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) como herramienta de negociación política.

Quedó evidenciado que en apenas 12 días, esta maniobra permitió a La Libertad Avanza consolidarse como la primera minoría en la Cámara de Diputados, debilitando al bloque peronista y asegurando votos clave para avanzar en su agenda legislativa que tiene la reforma laboral y tributaria como prioridad.

Javier Milei

Tras un mes de noviembre en el que no se distribuyeron ATN —un hecho inédito durante 2025—, diciembre comenzó con una apertura significativa de los fondos estatales. Según un informe de la consultora Politikón Chaco, en menos de dos semanas se aprobaron $43 mil millones en ATN , superando ampliamente los montos distribuidos en los últimos cinco meses combinados. Este desembolso revela un patrón claro: los fondos fueron asignados estratégicamente a provincias cuyos dirigentes resultaron clave para los intereses del oficialismo.

El ministro del Interior, Diego Santilli, jugó un rol central en esta operación política. Respaldado por el titular de Economía, Luis Caputo, Santilli encabezó reuniones con gobernadores y legisladores provinciales para sellar acuerdos que favorecieron a La Libertad Avanza. Pero no sólo esto: las promesas de nuevos fondos sirvieron como incentivo adicional para cerrar tratos que reconfiguraron el mapa político en el Congreso.

Diego Santilli, Karina Milei y Manuel Adorni finalmente encontraron un lugarcito en el recinto del Senado

Tucumán se erigió como el mayor receptor de ATN en este período, con $20 mil millones aprobados en diciembre y un acumulado anual de $35 mil millones. Este generoso desembolso coincidió con la salida de tres diputados tucumanos del bloque peronista: Gladys Medina, Marina Fernández y Javier Noguera. Los legisladores, alineados con el gobernador Osvaldo Jaldo, formaron el subconjunto Independencia, debilitando significativamente al peronismo. Y a las pruebas fotográficas se remite este hecho: una reunión entre Jaldo y Santilli en Buenos Aires selló este movimiento estratégico.

Otra jugada maestra del oficialismo se dio en Misiones y Salta, donde los ATN sumaron $12 mil millones y $6 mil millones respectivamente. Estas provincias integran el bloque Innovación Federal, compuesto por siete diputados que ahora son piezas fundamentales para la aprobación de leyes impulsadas por La Libertad Avanza: Bernardo Biella, Pablo Outes y Yolanda Vega, los salteños y Alberto Arrúa, Oscar Herrera, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik, los misioneros. El gobernador salteño Gustavo Sáenz fue particularmente insistente en sus reclamos por fondos durante las negociaciones con la Nación, asegurando así un lugar destacado en la lista de beneficiarios.

Datos de Politikón Chaco

Chaco también figura entre las provincias más favorecidas, con $11 mil millones asignados hasta ahora. El gobernador chaqueño Leandro Zdero mantener una relación cercana con la Casa Rosada, lo que se tradujo en múltiples reuniones con Santilli y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Por su parte, Catamarca recibirá próximamente $10.500 millones en ATN devengados. El gobernador Raúl Jalil fue instrumental para que La Libertad Avanza alcanzara la primera minoría en Diputados. Jalil rompió con el bloque peronista y formó el grupo Elijo Catamarca, integrado por Fernanda Avila, Fernando Morguillot y Sebastián Nóblega, tres legisladores que ahora responden a los intereses del oficialismo nacional.

Raúl Jalil

La operación más quirúrgica se dio en Entre Ríos, donde $7 mil millones en ATN están a la espera de ser acreditados. El gobernador Rogelio Frigerio fue clave para que Francisco Morchio, diputado que responde a su liderazgo, se sumara a La Libertad Avanza casi a último momento pero todavía esperan el desembolso de ese dineral para la provincia.

La utilización de recursos públicos como moneda de cambio político no es una novedad en la política argentina, pero el nivel de concentración y rapidez con el que se ejecutaron estas transferencias durante diciembre marca un nuevo capítulo en esta práctica histórica. Con el presupuesto y la reforma laboral como próximas metas legislativas, La Libertad Avanza parece dispuesta a utilizar este método para avanzar a pasos agigantados con su agenda.