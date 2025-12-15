Atacan judicialmente a la denunciante del abuso sexual de ex jugadores de Vélez: "Están buscando que se rinda"

La causa por abuso sexual que involucra a cuatro exjugadores del club Vélez Sarsfield tomó un giro alarmante en las últimas semanas. Franco Venditti, abogado de la mujer denunciante, solicitó la detención de José Florentín, de los acusados y expuso públicamente las preocupantes estrategias que buscan deslegitimar el testimonio de su representada.

En diálogo con TN, Venditti expresó: "Buscan poner en duda su testimonio". Según el abogado, la situación de la víctima se ha agravado debido a la exposición mediática de su identidad, algo que calificó como "completamente inadmisible".

José Florentín es el jugador que realizó contra denuncias para con la víctima

Este hecho no solo afecta emocionalmente a la denunciante, sino que también forma parte de lo que Venditti considera una estrategia para desacreditarla: "Se trata de una maniobra que busca no solo deslegitimar: también quiere sembrar duda sobre su testimonio y quitarle credibilidad, forzar esta situación en la que ella deje de buscar la justicia . Modifican la evidencia para presentarla a los medios de comunicación de manera tergiversada", afirmó.

El caso está marcado por irregularidades desde sus primeras etapas. Aunque los acusados fueron inicialmente detenidos con prisión preventiva, la Justicia tucumana decidió liberarlos bajo ciertas condiciones tras incorporar las evidencias.

El Hotel Hilton de Tucumán, en donde ocurrieron los abusos a la periodista tucumana

Sin embargo, Florentín empezó a realizar contradenuncias que, según explicó Venditti, buscan confundir y manipular la información: "Nosotros creemos que modifican la evidencia para presentarla de una manera tergiversada a los medios de comunicación: lo que estas personas están buscando es que la víctima se rinda ", reiteró el abogado.

La gravedad del caso quedó evidenciada el viernes pasado cuando la denunciante acudió a Fiscalía en un estado crítico. Venditti relató: "El viernes pasado me llamaron de Fiscalía que estaba interviniendo para decirme que la víctima estaba ahí, con la fiscal, y que estaba muy mal. Cuando entré estaba ella preguntando ' doctora, si yo me mato, ¿esto sigue, la causa sigue? ' Fue para mí descorazonador escuchar eso", expresó de manera de explicitar el impacto psicológico devastador que las tácticas de desacreditación están teniendo en la mujer.

Los jugadores de Vélez acusados por abuso sexual

Venditti también denunció una falta de acción por parte de la fiscalía: "Hay una práctica muy desleal, bordeando la mala praxis, que es desacreditar a la víctima, en asentarse en prejuicios de la sociedad. La estrategia que lleva adelante Florentín se asienta en estos prejuicios ", explicó. Además, criticó el rol desdibujado del Ministerio Público Fiscal: "Esto puede ocurrir porque la fiscalía se ha desdibujado completamente en su rol de dirección".

A pesar de que existen pruebas físicas y médicas que acreditan el abuso sexual sufrido por la denunciante, el juicio oral sigue siendo una meta lejana que se viene investigando desde 2024 pero que en 2025 recae sobre acusaciones a la denunciante, a su grupo familiar y a sus amigas. Venditti lamentó esta demora y reconoció: "Desde hace años hay evidencia física y médica que acredita el abuso sexual que ha vivido la denunciante, pero todavía no se avizora en el horizonte un pedido de juicio. Este año no se hará, seguramente, pero tenemos la expectativa puesta en que el año que viene podremos avanzar".

Fuero Penal en San Miguel de Tucumán

Una vez más queda demostrado cómo la connivencia del poder judicial tucumano con vínculos de poder cercenan los derechos de las víctimas de violencias de género en esa provincia. Durante el fin de semana pasado, varios medios de comunicación tucumanos publicaron el nombre de la denunciante, un gesto que deja en evidencia la complicidad mediática con el poder jurídico. Hasta ahora, los jugadores de Vélez parecen estar en la tranquilidad de sus hogares mientras la víctima es la única que parece sufrir las consecuencias.