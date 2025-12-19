Volvió la estrellita "culona": en el streaming del Conicet festejaron la aparición y bromearon por su "falta de glúteos"

El nuevo streaming submarino que el Schmidt Ocean Institute realiza junto al Conicet en las costas argentinas tuvo un momento feliz en relación a la anterior transmisión por la cual se llevaron el Martín Fierro de Oro la semana pasada. Es que mientras estaban en vivo encontraron un ejemplar de una hippasteria phrygiana, mejor conocida por los fanáticos de estos eventos como "la estrellita culona", como denominaron al ejemplar encontrado en la fosa marplatense meses atrás que tenía como característica que parecía tener glúteos.

"Señoras y señores, es una estrella culona", anunció quien llevaba la transmisión durante la mañana de este viernes. "Más chiquita, pero sí", explicó por la diferencia de tamaños entre ambas estrellas de mar, la actual y la anterior. "Espectacular. Es una Hippasteria (phrygiana)", anunció finalmente, en diálogo con otra colega que lo acompañaba.

Lo que llamó la atención fue la diferencia con la anterior que encontraron, que tenía una particularidad que le modificó el nombre. "No tiene los glúteos marcados", indicó el conductor en relación a la última aparición que definió como un "momento histórico", no por la aparición sino por el sentido que tuvo para la ciencia argentina el espécimen encontrado en la anterior misión.

"Se ve que es chiquita. Como vos decís, no ha hecho mucho ejercicio todavía. Pero bueno", bromeó el científico al mando de la transmisión, quien aprovechó para mandar "un gran abrazo para todos los colegas del Grupo de Estudios del Mar Profundo de Argentina (GEMPA)" y para el especialista en equinodermos Martín Brogger, a quien llamó por su apodo "Tincho".

El Martín Fierro de oro fue para el Conicet pero algunos detractores se quejaron

El 14 de diciembre comenzó la nueva campaña del Conicet y el Schmidt Ocean Institute, que cuenta con la participación de 17 científicos argentinos de 25 en total, y que se denominó "Vida en los extremos". La finalización está programada para el 10 de enero de 2026 frente a las costas de la patagónica Puerto Madryn, luego de una extensa recorrida por distintos puntos del Atlántico Sur.

Nuevamente el barco que los lleva es el Falkor (too) y en de la expedición participaron especialistas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), además del CONICET y el Schmidt Ocean Institute. Juntos atravesarán distintas cuencas como la de Malvinas, la del Salado y la de Colorado-Rawson, con el fin de analizar las filtraciones de gas metano en el talud continental y los ecosistemas dominados por microorganismos y animales adaptados a la ausencia total de luz y a la presión extrema.