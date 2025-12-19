La CGT endurece su postura tras la movilización y rechaza la reforma laboral: "Es un ataque directo a los derechos fundamentales"

Luego de la masiva movilización sindical realizada en la Plaza de Mayo y en distintas capitales del interior del país contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno, la CGT difundió este viernes un duro comunicado a través de su cuenta oficial de X, en el que formalizó su rechazo total a la iniciativa y anunció la profundización de su plan de acción sindical. El documento, titulado "RECHAZAMOS LA REFORMA LABORAL REGRESIVA Y PRECARIZADORA COMO PARTE DEL PLAN DE ACCIÓN SINDICAL EN TODOS LOS FRENTES DEFENDEMOS EL TRABAJO DIGNO Y CON DERECHOS COMO PILAR DE LA JUSTICIA SOCIAL", advierte que el proyecto oficial "constituye un ataque directo a los derechos fundamentales de las trabajadoras y los trabajadores" y denuncia que se sustenta en "una matriz ideológica que concibe el trabajo como un costo a reducir y no como un derecho humano protegido por la Constitución Nacional, la legislación vigente y los tratados internacionales ratificados por nuestro país".

La CGT endurece su postura tras la movilización y rechaza la reforma laboral

En el comunicado, la central obrera cuestiona el argumento de la modernización utilizado por el Ejecutivo y sostiene que, "bajo el discurso de la modernización y la competitividad, se pretende avanzar sobre derechos individuales y colectivos, debilitar la negociación colectiva y a las organizaciones sindicales, e imponer un modelo de relaciones laborales que profundiza la precarización, la informalidad y la desigualdad".

La CGT remarca que la reforma "no actualiza el derecho del trabajo ni generará nuevos empleos" y alerta que, por el contrario, "promueve contratos precarios, despidos más baratos, jornadas de trabajo extendidas y salarios fragmentados". También advierte que el proyecto "compromete el financiamiento de las jubilaciones y pensiones actuales y futuras, y profundiza aún más la dualidad del mercado de trabajo".

En relación con los derechos individuales, el texto señala que la eventual sanción de la ley "lesionará derechos individuales como el fraccionamiento de vacaciones, la limitación en la base de cálculo para el despido y la posibilidad de que los salarios sean variables o modificables por decisión del empleador, sin respetar derechos adquiridos ni continuidad en el tiempo, rompiendo el principio de igualdad salarial".

En cuanto a los derechos colectivos, el diagnóstico es aún más severo: "la pérdida es aún mayor". La central sindical también denuncia que el proyecto "limita la acción gremial, amplía sin límites el poder disciplinario del empleador, atomiza la organización sindical y modifica las condiciones para la negociación colectiva", lo que, a su entender, implica que "se violenta la libertad sindical y el ejercicio efectivo de la representación".

En uno de los pasajes más críticos, la CGT rechaza el argumento del "costo argentino" y afirma que "no son los salarios ni los derechos laborales, sino la especulación financiera, el industricidio y las políticas económicas que desalientan la inversión productiva". En ese sentido, acusa al Gobierno de elegir "a quién favorecer" y de "atender las demandas de sectores del capital financiero en procura de brindar señales a los mercados y no atender las demandas del Pueblo trabajador".

Finalmente, el comunicado plantea la necesidad de "un nuevo contrato social, sustentado en el diálogo real y efectivo, que amplíe derechos y garantice trabajo digno", y subraya que una verdadera modernización laboral "no es derogar derechos", sino incluir a quienes hoy trabajan en la informalidad y en plataformas digitales, garantizando "protección social, registración laboral y representación colectiva".

En este contexto económico que define como recesivo, la CGT advierte que la reforma "solo profundizará la precarización laboral, la pobreza y la exclusión social" y concluye con una definición política contundente: "Frente a ello, el movimiento sindical no se resigna, no se queda de brazos cruzados. Tiene un plan de resistencia y acción sindical en defensa de los derechos laborales y sindicales. No renunciaremos a nuestra lucha por el trabajo digno y con derechos como eje del desarrollo, el crecimiento económico y la justicia social. (...) NI UN PASO ATRÁS".