"La situación es desesperante": cómo sigue la salud de Christian Petersen tras descompensarse en el volcán Lanín

Desde hace una semana, el chef Christian Petersen permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramón Carrillo, en San Martín de los Andes, luego de sufrir una grave descompensación durante una excursión en el sur del país. Su estado es crítico y el pronóstico, reservado. Alrededor del caso, crece el hermetismo, el temor y una angustia que atraviesa tanto al mundo gastronómico como al televisivo. Petersen, de 56 años y reconocido por el gran público como jurado de El gran premio de la cocina, se encontraba de viaje junto a su esposa, Sofía Zelaschi, cuando decidió emprender el ascenso al volcán Lanín, de 3.747 metros sobre el nivel del mar.

El chef Christian Petersen pelea por su vida

La descompensación ocurrió antes de iniciar formalmente la travesía, en la base de la montaña, en lo que un periodista describió como "la previa" del recorrido. El periodista Sebastián Ciuffolotti explicó la gravedad de la situación en diálogo con Tarde o Temprano. "No hay información 'oficial' sobre el estado de salud del chef, sino que hay hermetismo ante la delicada situación por un pedido exclusivo de su familia", señaló, y agregó que, según fuentes médicas, Petersen "está en estado crítico y con pronóstico reservado".

La información que circula, siempre de manera extraoficial, es alarmante. "Cursa un cuadro de falla multiorgánica", indicaron desde el entorno hospitalario. Incluso, Ciuffolotti reveló que "el examen toxicológico habría dado positivo, es lo primero que se nos informó desde adentro del hospital, siempre hablando de manera extraoficial. La familia ha querido preservar de que no salga nada de lo que venía ocurriendo".

La falta de certezas oficiales profundiza la inquietud. Lejos de traer alivio, el paso de los días solo aumentó la preocupación. El periodista descartó cualquier traslado a Buenos Aires y fue tajante: "La situación es desesperante". También relató que Petersen habría llegado a la excursión con un comportamiento extraño: "Él llegó diciendo frases que no tenían mucho sentido", sostuvo, y deslizó que aún no se conocerán más detalles "por solicitud de la familia".

El primer comunicado oficial recién llegó varios días después, de la mano del Ministerio de Salud de Neuquén. Allí confirmaron que el chef fue derivado desde el hospital de Junín de los Andes y que "su estado actual es reservado, encontrándose con un cuadro de falla multiorgánica que requiere atención médica especializada continua". También aclararon que no existieron partes médicos previos y desmintieron versiones sobre una supuesta fibrilación auricular.

El comunicado difundido por el Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén

Durante el ascenso, los guías especializados que acompañaban al grupo -unas diez personas- advirtieron que Petersen no estaba en condiciones de continuar. Fue contenido, descendido hasta la base y luego asistido con la colaboración de Gendarmería Nacional, que participó del operativo de evacuación hacia el hospital de Junín de los Andes, antes de su traslado definitivo a terapia intensiva. Desde la provincia fueron enfáticos al pedir cautela: "Solicitamos especialmente a la comunidad y a los medios de comunicación respetar la privacidad del paciente y de su familia en este momento tan delicado. El resguardo de su intimidad es fundamental y prioritario", remarcaron, y advirtieron que cualquier novedad será comunicada solo por canales oficiales.