El edificio de Evita sobre la 9 de Julio, la obsesión del marido de Pampita

El exlegislador porteño Roberto García Moritán volvió a instalar el debate sobre el icónico edificio ubicado sobre la avenida 9 de Julio en la Ciudad de Buenos Aires que alberga dependencias de Desarrollo Humano y Salud (ex Obras Públicas). Esta vez, planteó una iniciativa para reemplazar la imagen de Eva Perón que luce en una de sus fachadas por una representación de Lionel Messi.

A través de su cuenta de X, anunció que impulsará una propuesta mediante el mecanismo de iniciativa popular. "Mañana, como ciudadano y a través de una iniciativa popular, voy a presentar un proyecto de ley para reemplazar la imagen de Eva Perón del edificio de Desarrollo Humano por una de Lionel Messi", escribió. La idea no es nueva en su agenda. Ya en 2022 había promovido una campaña de recolección de firmas con el mismo objetivo, aunque no logró avanzar.

Tampoco es la primera vez que García Moritán propone cambios de fondo para ese inmueble emblemático del centro porteño. Ese mismo año, cuando integraba la Legislatura de la Ciudad por Republicanos Unidos, presentó un proyecto que iba mucho más allá: proponía directamente la demolición del edificio.

PROYECTO DE LEY. Mañana, como ciudadano y a través de una iniciativa popular, voy a presentar un proyecto de ley para reemplazar la imagen de Eva Perón del edificio de Desarrollo Humano por una de Lionel Messi. https://t.co/X9UHY5IrBW — Roberto García Moritán (@Robergmoritan) October 7, 2026

La iniciativa contemplaba destinar el terreno a la ampliación de la avenida 9 de Julio con el argumento de mejorar la circulación vehicular. "El inmueble será demolido y el terreno será destinado a la ampliación de la 9 de Julio para el mejoramiento del tránsito", sostenía aquel texto. "Los porteños merecemos vivir mejor", reza el polémico spot de Roberto García Moritán, el esposo de Carolina "Pampita" Ardohain, que fue precandidato a jefe de gobierno porteño por Republicanos Unidos pero que terminó en un acuerdo con el oficialismo porteño, de donde fue expulsado tras denuncias por contrataciones irregulares.

En un repudiable, Moritán simula en el video la implosión del edificio en el que se ve la figura de Evita Perón. "Un avenida que conecta el norte con el sur de la ciudad. En el medio, un edificio que concentra todos los piquetes protestas y los acampes", plantea el marido de la modelo Carolina "Pampita" Ardohain.

Pero la propuesta lejos está de ser original. Desde 1995 que el expresidente Carlos Menem propuso derribarlo para supuestamente agilizar la conectividad de norte a sur en la Ciudad que distintas expresiones anti peronistas tomaron el inmueble casi como una causa propia.

Tal es así que el mismísimo gobierno de Milei hizo correr el rumor de que evaluaba demolerlo en noviembre de 2024. Le encomendaron la tarea a la ministra Sandra Pettovello, que no finalizó su labor pero que se encargó de algunos ajustes atribuibles a la motosierra: de noche, la figura de Evita ya no se ilumina. Pero los militantes, los peronistas y el campo popular le responden que no hace falta prender la luz, que esa figura brilla con luz propia.















