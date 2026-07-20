El Gobierno modificó la reglamentación de la reforma laboral y habilitó mayores aportes patronales a los sindicatos

El Gobierno nacional oficializó este lunes cambios en la reglamentación de la reforma laboral que representan un alivio financiero para los sindicatos. A través del Decreto 612/2026, publicado en el Boletín Oficial, la administración de Javier Milei eliminó el tope del 2% que limitaba los aportes extraordinarios que las empresas podían realizar a las organizaciones gremiales.

Javier Milei y Diego Santilli

La norma, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, establece que esos aportes podrán ser acordados libremente en las negociaciones paritarias entre sindicatos y cámaras empresarias, siempre que estén destinados exclusivamente a fines sociales, asistenciales, previsionales o culturales en beneficio de los trabajadores.

Además, el decreto amplía la base sobre la que se calcularán esos aportes. A partir de ahora, no solo se tendrá en cuenta el salario básico convencional, sino también las sumas remunerativas habituales y mensuales previstas en los convenios colectivos, aunque seguirán excluidos conceptos como horas extras, bonos, premios, aguinaldo y plus vacacional.

La decisión modifica aspectos de la reglamentación de la reforma laboral aprobada por el Congreso y supone un cambio respecto de los límites impulsados por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien había promovido el tope del 2% para los aportes patronales. En el ámbito sindical, la medida fue interpretada como una respuesta favorable a un reclamo de la CGT, que desde la sanción de la ley buscaba flexibilizar ese punto de la reglamentación.

Federico Sturzenegger

Según trascendió, en las últimas semanas hubo negociaciones entre referentes de la central obrera y dirigentes del oficialismo para avanzar con las modificaciones. Pese a ello, el Gobierno presentó los cambios como una "precisión técnica" de la normativa y no como un cambio de rumbo en su política laboral. El decreto ya entró en vigencia y tendrá impacto en los futuros acuerdos paritarios que contemplen aportes patronales a las organizaciones sindicales.