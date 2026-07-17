El Gobierno se prepara para recibir a la Selección: analiza decretar un asueto y ofrece "vaciar" la Rosada

La final todavía no se jugó, pero el Gobierno ya está organizando el después. A horas del partido entre Argentina y España por la definición del Mundial 2026, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, comenzó este viernes las reuniones para planificar el operativo de regreso de la Selección. En paralelo, la Casa Rosada analiza decretar un asueto para el próximo lunes y Javier Milei vuelve a ofrecer la Casa de Gobierno para recibir a los campeones.

El Gobierno se prepara para recibir a la Selección y vuelve a poner el Mundial en el centro de la escena

El oficialismo confirmó que la reunión de planificación contó con la participación de las Fuerzas Federales, Casa Militar y la cartera de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo, según detallaron, es preparar el operativo para el retorno del equipo de Lionel Scaloni la próxima semana. "El objetivo fue comenzar a diseñar el operativo de seguridad para el regreso del seleccionado argentino la próxima semana, tras finalizar su participación en el mundial de fútbol disputado en Estados Unidos", explicaron desde el Gobierno.

De esta manera, mientras millones de argentinos esperan el resultado de la final, el Ejecutivo ya se mueve como si la celebración masiva fuera una certeza. Y, aunque oficialmente se habla de seguridad, en Balcarce 50 también se cocina una decisión política. En Casa Rosada no descartan que el próximo lunes sea declarado feriado o, más probablemente, asueto. La decisión, según deslizaron desde el Gobierno, se comunicará después de la final. "Lo comunicaremos el próximo domingo post partido", resumieron desde Balcarce 50.

Sin embargo, fuentes cercanas al Ejecutivo indicaron que la intención sería avanzar con el asueto más allá del resultado del partido contra España. La idea es publicar el decreto en el Boletín Oficial una vez finalizado el encuentro. La diferencia no es menor. Si se trata de un asueto, las empresas privadas tendrán la potestad de decidir si les dan o no el día libre a sus trabajadores. No habrá obligación de cerrar, no se pagará doble y, en caso de trabajar, la jornada se abonará como cualquier otra. La administración pública, en cambio, sí tendría el día libre.

El Gobierno se prepara para recibir a la Selección y vuelve a poner el Mundial en el centro de la escena

El Gobierno quiere anunciarlo lo antes posible para que empleadores y empleados puedan organizarse. Una preocupación que, en medio de una economía atravesada por la pérdida de poder adquisitivo, suena casi como una nota al pie de la fiesta. Javier Milei también se metió de lleno en la organización del eventual festejo. El Presidente ofreció la Casa Rosada para que la Selección se asome al histórico balcón de Plaza de Mayo, aunque intentó despegarse de cualquier posible foto política. "Puse la Casa Rosada a disposición y cuando los jugadores vayan, para que no tengan interferencia política, ese día la vacío", aseguró Milei.

El mandatario agregó que no tiene "nada que hacer" en una eventual imagen de los jugadores en el balcón. La declaración aparece con un antecedente fresco: los campeones del Mundial de Qatar 2022 rechazaron cerrar los festejos en la Casa de Gobierno. En aquella oportunidad, el plantel explicó que la decisión había sido grupal y que estaba vinculada al cansancio, no a cuestiones políticas. Esta vez, todo indica que el escenario podría repetirse. Aunque nadie quiere hablar demasiado antes de la final -el fútbol y la cábala mandan-, la Selección sería la que defina cómo y dónde quiere encontrarse con los hinchas.

La Ciudad de Buenos Aires ya acercó su propia propuesta a la AFA: montar un escenario y un corredor sobre la Avenida del Libertador, en la zona de Palermo, similar al operativo realizado para el road show de Franco Colapinto. Desde la provincia de Buenos Aires también siguen de cerca la situación. El gobierno de Axel Kicillof aseguró que trabajará en función de lo que decida el seleccionado. "Nosotros vamos a trabajar en lo que el seleccionado quiera. Eso no se va a saber hasta después del partido porque el fútbol es muy cabulero. Nadie va a hablar de nada antes del partido", señalaron fuentes platenses.

El Gobierno se prepara para recibir a la Selección y vuelve a poner el Mundial en el centro de la escena

Una de las posibilidades que circuló fue el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, aunque el escenario se encuentra en obra. Así, entre ofertas de balcones, escenarios y corredores, la política ya se disputa la logística del recibimiento de una Selección que todavía tiene que jugar la final. Mientras tanto, Aerolíneas Argentinas anunció una tercera operación especial hacia Nueva York por el interés de los hinchas en asistir a la final. Las dos primeras frecuencias agotaron sus plazas en menos de 12 horas. El nuevo vuelo partirá desde Ezeiza el sábado 18 de julio a las 22. La tarifa base comienza en US$2.200 más impuestos.

La Selección, en tanto, regresará al país el lunes entre las 13 y las 14 en un vuelo charter de Aerolíneas Argentinas. El avión partirá de Estados Unidos entre la medianoche y las 3 de la madrugada, una vez que transcurran entre seis y ocho horas desde el final del partido. El arribo será en la terminal FBO del aeropuerto de Ezeiza, destinada a vuelos privados y charters. La operación estará coordinada por Aerolíneas Argentinas, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Administración Nacional de Aviación Civil y la AFA. Aeroparque quedó descartado porque un operativo de semejante magnitud obligaría a cerrar el aeropuerto en pleno comienzo de las vacaciones de invierno.