Tiene 43 años y denunció que fue secuestrada y abusada durante días por su ex novio y su ex suegro

Una llamada desesperada, hecha en el momento justo, puso fin a varios días de terror. Una mujer de 43 años logró comunicarse con la Policía durante un descuido de quienes la mantenían encerrada y fue rescatada en una vivienda del barrio Ciudadela, en la ciudad de Santa Fe. Según denunció, había sido secuestrada por su ex pareja y el padre de este, y además aseguró haber sufrido reiterados abusos sexuales. La víctima logró pedir auxilio cuando los dos hombres bajaron la guardia. Desde el interior de la casa, ubicada sobre la calle Manuel Padilla al 3100, se comunicó con la central de emergencias y alertó a las autoridades sobre la dramática situación que atravesaba.

Una mujer denunció que fue secuestrada y abusada durante días por su exnovio y su exsuegro en Santa Fe

De acuerdo con su relato, la mujer habría sido sacada por la fuerza de su domicilio el domingo pasado. Luego, la expareja y su exsuegro la trasladaron hasta la vivienda donde finalmente la mantuvieron privada de su libertad durante varios días. El llamado activó un operativo urgente. Efectivos del Comando Radioeléctrico se dirigieron al inmueble señalado por la víctima y, al llegar, debieron forzar la puerta de ingreso para poder entrar. Una vez en el interior, encontraron a la mujer y lograron liberarla.

Mientras la víctima era puesta a resguardo, los investigadores comenzaron a buscar a los sospechosos. Minutos después, ambos fueron localizados a pocas cuadras de la vivienda. El operativo permitió detener a los dos hombres el martes, en la zona de San José al 6700. Allí, los policías interceptaron un camión Mercedes Benz rojo en el que circulaban la expareja de la mujer, de 41 años, y su padre, de 67.

En el vehículo transportaban materiales de construcción: dos bolsones de arena llenos, otros dos vacíos y una bolsa de cemento. Por el momento, no se informó si esa carga tiene alguna relación con el hecho investigado, aunque los elementos quedaron incorporados a la causa. La escena terminó de cerrar una investigación que había comenzado con el desesperado pedido de ayuda de la víctima.

En su declaración, la mujer también aseguró haber sido víctima de reiterados abusos sexuales durante el tiempo en que permaneció retenida, según consignaron medios locales. La causa quedó en manos de la fiscal Jorgelina Moser Ferro, de la Unidad Fiscal Especial de Violencias de Género, Familiar y Sexual. La funcionaria ordenó la aprehensión de los dos sospechosos y dispuso el inicio de las actuaciones para reconstruir qué ocurrió dentro de la vivienda.

En una primera instancia, la investigación analiza los delitos de privación ilegítima de la libertad y abuso sexual, aunque no se descarta que la calificación legal pueda modificarse o ampliarse a medida que avancen las pericias y se incorpore nueva prueba. Los dos detenidos permanecen a disposición de la Justicia. La víctima, en tanto, pudo escapar del horror gracias a un llamado realizado en un instante de descuido. Una llamada que, después de varios días de cautiverio, terminó siendo su única salida.