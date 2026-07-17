"¿Qué pasa con las Falklands?": el insólito cruce de Santiago Korovsky con militares en Kenia que terminó con las Malvinas en el medio

Santiago Korovsky estaba en Kenia, cerca de la frontera con Somalia, cuando un grupo de militares lo frenó para pedirle el pasaporte. Hasta ahí, una escena bastante habitual para alguien que viaja por el este de África. Pero todo cambió cuando los uniformados descubrieron que el actor era argentino y apareció una pregunta inesperada: las Malvinas. Tras el triunfo de la Selección Argentina contra Inglaterra, el director y protagonista de División Palermo decidió compartir en sus redes sociales la particular experiencia que vivió durante su estadía en el país africano. Korovsky viajó recientemente a Kenia para rodar durante seis semanas escenas de un largometraje.

El insólito cruce de Santiago Korovsky con militares en Kenia

En ese tiempo, también compartió postales de sus recorridas y safaris, especialmente en el Amboseli National Park, donde se lo pudo ver rodeado de la fauna local. Pero este viernes 17 de julio, desde su cuenta oficial de Instagram (@santikorovsky), publicó una imagen que nada tenía que ver con los animales del parque. En la foto se ve su mano sosteniendo el reverso del pasaporte argentino, donde aparece ilustrado el mapa del territorio nacional y, debajo, el recuadro con las Islas Malvinas. "Me pararon unos militares en Kenia cerca de la frontera con Somalía para pedirme el pasaporte", arrancó contando el artista.

Y entonces llegó el inesperado intercambio. "Cuando vieron que era argentino me preguntaron qué pasaba con las ´Falklands´. Les mostré el mapita de atrás de mi pasaporte para explicarles dónde estaban", relató Korovsky. La anécdota llegó apenas después del triunfo argentino ante Inglaterra y, por eso, el actor no dejó pasar la oportunidad de vincular el episodio con uno de los momentos más comentados del partido. Después del encuentro, los jugadores de la Selección recibieron desde la tribuna una sábana blanca con una frase escrita con aerosol negro: "Las Malvinas son Argentinas".

El insólito cruce de Santiago Korovsky con militares en Kenia

El gesto rápidamente se volvió viral y también fue destacado por Korovsky. "Lo que hicieron los jugadores visibilizando el tema a nivel mundial, es heroico", reflexionó el actor, pareja de Celeste Cid. Junto a la postal de su pasaporte, además, dejó una frase que no necesitaba demasiada explicación: "Las Malvinas son argentinas". Así, entre militares kenianos, una pregunta sobre las "Falklands" y el pasaporte argentino como improvisado mapa de geopolítica, Korovsky terminó protagonizando una escena que parece escrita para una comedia. Solo que esta vez no fue División Palermo: fue Kenia, y con las Malvinas en el centro de la conversación.