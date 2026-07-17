Mia Khalifa celebró el bife de Jude Bellingham a "El Colo" Barco: "Gracias por tanto"

La ex actriz de cine porno Mia Khalifa festejó en las redes sociales el cachetazo "correctivo" que el inglés Jude Bellingham le dio al argentino Valentín "El Colo" Barco, luego de que su selección perdiera las Semifinales del Mundial 2026 y confirmó el fuerte sentimiento anti argentino y anti Lionel Messi que encarna. Durante la transmisión en vivo la imagen generó sorpresa, aunque después se supo que el ex Boca Juniors había ido a gritarle el primer gol albiceleste en la cara desde el banco de suplentes.

"Gracias por tanto, Jude Bellingham", decía el posteo que Khalifa compartió, luego de darle lugar en sus redes a la agresión inesperada. La actriz es parte de una cruzada contra "La Scaloneta" que la llevó a grandes locuras, que superan con creces a las que filmó en su trabajo de hace algunos años. En el último partido llegó a apostar US$9.000 a que el resultado sería 3 a 2 a favor de los ingleses.

El retuit de Mía Khalifa con elogios para Jude Bellingham por haber agredido a Valentín "El Colo" Barco.

Según explicó, su predicción no era por Bellingham o Harry Kane, sino porque necesitaba "que el imperio menos peor de los dos pierda contra el otro imperio malvado". "Alentar a alguien en este partido es como votar en las elecciones de 2024. Oscuro. Sin esperanza. Triste. Aun así, prefiero ver a Inglaterra enfrentarse a España en Nueva York antes que ver a Messi en este Mundial un minuto más", confesó.

La modelo confesó que no es crítica por ser fanática de Cristiano Ronaldo o algún otro jugador en particular. "Lo hago por lo que considero el juego sucio del equipo argentino. Prefiero una superpotencia colonial avanzando en el torneo antes que estos 'guerreros del VAR'", acusó, sin ninguna prueba expuesta, como los demás detractores de "La Scaloneta".

El largo descargo anti argentino de Mia Khalifa tras perder US$9.000 por apostar a favor de Inglaterra en las Semifinales del Mundial 2026.

La actriz nacida en el Líbano también había estado a la cabeza de los cuestionamientos contra la Selección argentina luego de la épica victoria -otra vez con remontada histórica- que hubo contra Egipto e hizo hincapié en las polémicas del partido, a partir del gol anulado por una falta a Lisandro Martínez y el penal inexistente que según los díscolos le cometieron a Mohamed Salah -que ni él pidió-.

La cachetada festejada es una demostración más de un odio que tiene ya directamente hacia un público, que seguramente también habrá disfrutado algún que otro chirlo que ella recibió. Cegada, como tantas veces apareció en cámara, la actriz confundió a los malos de la película y trató a la Argentina de "imperio" como si alguna vez hubiera actuado en el mundo como lo hacen los británicos. Este domingo es probable que cometa el mismo error.