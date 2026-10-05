El insólito apoyo de una diputada libertaria a la campaña de Flavio Bolsonaro

La diputada nacional de La Libertad Avanza, María Celeste Ponce, sumó un nuevo capítulo a su historial de irrupciones virales. Acostumbrada a captar la atención en las plataformas digitales, la legisladora cordobesa volvió a ser tendencia tras publicar un video bailando al ritmo del popular tema de la campaña del candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro.

La pieza audiovisual, que no tardó en circular en las redes sociales, muestra a la representante de la Cámara Baja distendida y haciendo una coreografía breve al compás de la música del referente de la derecha brasileña. Escote, corpiño y danza sexy. Eso sí, ni una palabra, ni un contenido, ni un concepto. En estos tiempos, todo es imagen y sexualización.

Amigo @FlavioBolsonaro éxitos para hoy. Dios está con vos, Bendiciones 🇧🇷🇦🇷🫶🏻 https://t.co/h92dzdeIG5 — Maria Celeste (@mcelestep) October 4, 2026

Cada vez que tiene que bajar un mensaje, la llamativa legisladora hace gala de sus curvas. Porque los libertarios lo saben: el mensaje entra más eficaz si lo baja una mujer voluptuosa y -de ser posible- ligera de ropas.

Como suele ocurrir con las publicaciones de la legisladora, quien se autodefine en sus perfiles como "antifeminista" y defensora de la tríada "Dios, Patria y Familia", las reacciones en el mundo virtual se dividieron de inmediato. Si bien la cordobesa bajó su perfil mediático de manera ostensible y en la Cámara prácticamente no se le oye la voz, volvió a poner el cuerpo a la campaña de la libertad, esta vez en Brasil.

Por un lado, sus seguidores y militantes del espacio libertario celebraron el tono desenfadado de la publicación y respaldaron el guiño ideológico hacia el bolsonarismo. Sin embargo, desde la oposición y distintos sectores de la red social no tardaron en cuestionar la publicación, reprochándole el uso del tiempo en redes sociales frente a su actividad dentro del Congreso Nacional.

Feliz día de la independencia! 🇦🇷🙌🏻 https://t.co/6SNOnlgkwo — Maria Celeste (@mcelestep) July 9, 2026

No es la primera vez que la alineación de Ponce con la derecha brasileña genera repercusiones: anteriormente, la diputada impulsó proyectos de declaración en rechazo a las acciones judiciales brasileñas contra el exmandatario, Jair Bolsonaro, e incluso mantuvo encuentros institucionales con el hijo del ex presidente y ex legislador, Eduardo Bolsonaro, de quien se lo vio muy cerca.

El episodio vuelve a poner en debate la delgada línea entre la comunicación política tradicional y el perfil de "influencer" que adoptaron varios legisladores del espacio oficialista. Con una presencia digital muy activa y de alto impacto mediático, Celeste Ponce continúa apostando a las redes como su principal canal de contacto con la militancia, aun cuando ello implique quedar bajo el fuego cruzado de las críticas de la oposición.

Virginia Gallardo o Karen Reichardt convirtieron sus bancas en escenografías para su perfos 2.0. Pero la pionero fue la voluptuosa Ponce, que volvió a las andadas y dio que hablar.