"El miedo cambió de lado": Pullaro presentó un nuevo helicóptero y refuerzos policiales en Santa Fe

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este martes un acto en la capital provincial en el que entregó a la Policía un helicóptero y nuevas unidades móviles, y aseguró que la política de seguridad de su gestión logró revertir la relación de fuerzas en las calles. "Vamos a usar todas las herramientas que tenemos para pelear contra el delito y para demostrarle a esos que se creyeron que eran los dueños de la calle que aquí se les ha puesto límites y que el miedo en la provincia de Santa Fe, que antes tenían los ciudadanos, ahora cambió de lado", afirmó.

Pullaro presentó un nuevo helicóptero y refuerzos policiales en Santa Fe

La actividad se realizó en el predio de La Redonda, en la ciudad de Santa Fe, donde se presentó un helicóptero Robinson R44 Raven I especialmente adaptado para tareas policiales, junto con 85 camionetas 0 km destinadas al patrullaje y un minibús para la Brigada Aérea no tripulada que opera con drones. Los vehículos fueron asignados a la Unidad Regional I del departamento La Capital y forman parte de un total de 720 nuevas unidades adquiridas durante este año por el Gobierno provincial, que se distribuirán en distintos departamentos.

Durante su discurso, Pullaro destacó que el acto marcaba el cierre del segundo año de gestión y lo vinculó directamente con una definición política clara. "Para mí es un honor terminar el segundo año de nuestra gestión en un acto con la Policía de la Provincia", señaló, y recordó que al asumir había quienes creían que Santa Fe debía resignarse a que "unas minorías organizadas del crimen terminen haciendo lo que quisieran en la cárcel y en la calle".

En ese sentido, sostuvo que el gobierno avanzó con "un plan de seguridad pública que tenía que ver con la inversión y el reordenamiento de los recursos de las fuerzas de seguridad, y con el cambio del marco normativo que nos permita controlar a los delincuentes, sacarle sus armas, ir por sus bienes y mostrarles que nuestra policía y nuestro Servicio Penitenciario no le tienen miedo a la delincuencia". El gobernador subrayó además el rol de la fuerza provincial y aseguró que "la Policía de la Provincia es ejemplo, no solo en Argentina, sino en diferentes lugares de América Latina donde se estudia el fenómeno santafesino de la caída del delito y de la violencia". "Han trabajado de manera desmedida para recuperar el orden y la paz. Y se los quiero agradecer, porque sin el esfuerzo de ustedes realmente hubiese sido imposible", expresó.

Pullaro remarcó que la actual administración concretó "la inversión más importante que la Policía de Santa Fe haya tenido en su historia", con la incorporación de 2.600 vehículos policiales en dos años, además de armamento, chalecos, uniformes, drones, minibuses y ahora un helicóptero. "Vamos a seguir trabajando e invirtiendo", reafirmó. En el acto también tomó la palabra el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, quien sostuvo que con la entrega de 2.600 vehículos en 24 meses "estamos completando un proceso de reequipamiento de la flota policial".

Según explicó, ese plan, sumado a un programa de reparaciones integrales, permitió "poner de pie nuestra policía en cada rincón de la provincia y asegurar que las principales áreas metropolitanas y hasta las pequeñas y medianas ciudades estén completamente controladas y patrulladas". Cococcioni se refirió en particular al nuevo helicóptero y remarcó que se trata de "un helicóptero policial: es un artefacto diseñado específicamente para la operación policial cotidiana; despega y aterriza prácticamente en cualquier lado, no requiere condiciones especiales".

A su turno, la diputada nacional y ex gobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, afirmó que el gobierno provincial avanza de manera sostenida en el objetivo de "devolverle tranquilidad, orden y seguridad a la provincia de Santa Fe". "En cada punto de la provincia durante estos 24 meses estuvimos mejorando el equipamiento de la policía, y eso creo que nos pone a la altura de ser la mejor fuerza policial de la República Argentina: no hay en el país ningún gobierno provincial que haya invertido lo que invirtió Santa Fe", aseguró.

El helicóptero Robinson R44 Raven I incorporado a la flota santafesina es un monomotor equipado con motor Lycoming O-540 de seis cilindros, con una potencia de despegue de 230 SHP y capacidad de carga de hasta 900 libras. Puede operar con dos pilotos y dos pasajeros y cuenta con equipamiento específico para tareas operativas, como reflector de búsqueda y sistema de comunicación terrestre codificado, claves para intervenciones nocturnas y coordinación en terreno.

Las camionetas Chevrolet Montana, en tanto, están adaptadas para patrullaje, con tracción 4x2, paragolpes reforzados, rejas de protección para las luces, pantalla táctil, cámara de estacionamiento y sensores. Las nuevas unidades se enmarcan en la Ley de Emergencia en Seguridad y, según el Ejecutivo provincial, forman parte de una estrategia integral para reforzar la presencia policial y consolidar el control territorial en toda Santa Fe.