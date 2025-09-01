El oficialismo ganó en Corrientes y la estrategia libertaria naufraga al ritmo de los audios de Spagnuolo

El triunfo del oficialismo provincial de las elecciones de Corrientes realizadas el último domingo confirmó dos tendencias irreversibles: los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo hicieron mella en la imagen de La Libertad Avanza (LLA) y la estrategia electoral de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, de ir con lista propia en gran parte de los distritos, fue un fracaso rotundo que se consolidó con el cuarto puesto de Lisandro Almirón, quien no llegó al 10%.

La influencia del escándalo de corrupción que salpicó a la hermana del presidente Javier Milei es incalculable por el momento, aunque el escenario previsto varió bastante en las últimas semanas. Si bien el triunfo de Juan Pablo Valdés con el 51,7% es un logro del sector de los gobernadores, el resto de las listas especulaba con que el porcentaje no fuera mayor al 50% y pudieran ingresar al ballotage. La derrota libertaria con el 9,57% se dimensiona en que fue más que duplicado por el PJ de Martín Ascúa, que sacó el 20,02%, y fue superado por el ex gobernador Ricardo Colombi, quien obtuvo un 16,76%.

El ex gobernador cordobés Juan Schiaretti y el mandatario electo de Corrientes, Juan Pablo Valdés.

En la Casa Rosada el resultado significó la confirmación del agotamiento de la figura de Karina, quien pende del hilo de la voluntad de su hermano. El proyecto de ir solos para quedarse gran parte de los votos que eran del PRO en cada provincia, se vio atentado por las presuntas coimas que inundaron la agenda nacional. La debilidad estructural libertaria, en ese sentido, fortaleció al proyecto de los gobernadores, quienes festejaron el resultado.

"Hay un grito federal que se escucha cada vez más fuerte. Hoy la provincia de Corrientes se expresó en las urnas y eligió a Juan Pablo Valdés como su nuevo gobernador", expresó el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, en su cuenta de X (ex Twitter), donde acompañó el posteo con una foto de Valdés junto a Juan Schiaretti, quien viajó para levantarle el brazo. El ex gobernador también felicitó al ganador.

Karina Milei y Diego Spagnuolo

Por su parte, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, sostuvo: "Desde la Provincia Invencible de Santa Fe, celebro el gran triunfo de Juan Pablo Valdés y todo su equipo. Corrientes sigue de pie mostrando el camino con la enorme gestión del gobernador Gustavo Valdés. Las provincias unidas vamos a hacer posible el desarrollo de Argentinas en paz y con progreso para todos".



En tanto, el mandatario de Jujuy, Carlos Sadir, afirmó que "este triunfo demuestra que la voluntad de los argentinos es ser representados por quienes conocen y defienden al interior del país, el interior del trabajo y la producción, con el objetivo de generar más oportunidades para la gente".