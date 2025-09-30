El "Plan Platita" de Milei para jubilados: descuentos en supermercados a pocas semanas de las elecciones

Luego de dos años de políticas que dejaron a los jubilados en una situación de vulnerabilidad extrema, el gobierno de Javier Milei parece haber encontrado una solución mágica para congraciarse con este sector: descuentos en supermercados.

Sí, leyó bien. Después de vetarles dos veces una ley que buscaba mejorar sus haberes, anular la moratoria previsional y congelar pensiones, ahora los jubilados podrán disfrutar de rebajas en productos seleccionados...

Si bien la idea de ofrecer descuentos puede parecer atractiva a primera vista, la realidad es que esta medida está lejos de solucionar los problemas estructurales que enfrentan los jubilados. Con haberes que en muchos casos están por debajo de la línea de pobreza, muchos de los y las personas de la tercera edad ni siquiera podrán acceder a los descuentos que ofreció el gobierno nacional. Por otro lado, el hecho de que la mayoría de los descuentos excluyan carnes y productos esenciales refleja una desconexión alarmante con las necesidades reales del sector.

El convenio entre la ANSES y el Banco Nación promete un reintegro adicional del 5% para quienes cobren sus haberes en esa entidad bancaria, con un tope mensual de $20 mil pesos en supermercados como Carrefour, Coto y Jumbo. Sin embargo, este beneficio parece más simbólico que efectivo si se considera que el monto máximo apenas cubre unas pocas compras mensuales.

Banco Nación

A esto se suma el acuerdo con el Banco Galicia, que ofrece hasta un 25% de ahorro y tres cuotas sin interés en compras con tarjetas de débito o crédito, pero nuevamente con topes limitados: $20 mil pesos en supermercados y $12 mil pesos en farmacias y ópticas.

La medida llega después de dos años de desinterés por parte del gobierno hacia los jubilados, quienes han sido sistemáticamente reprimidos en la zona del Congreso cuando se manifestaron en contra de la motosierra de Milei.

En definitiva, el "Plan Platita" del gobierno de las fuerzas del cielo no solo subestima las necesidades reales del sector de los trabajadores jubilados, sino que además pone de manifiesto una estrategia electoralista que prioriza el impacto mediático sobre el bienestar concreto de las personas mayores.

CAPITAL HUMANO AMPLÍA EL PROGRAMA DE BENEFICIOS CON DESCUENTOS EN LOS PRINCIPALES SUPERMERCADOS DEL PAÍS pic.twitter.com/MUMCe8zgGI — Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) September 30, 2025

A continuación, los beneficios anunciados por el Ministerio de Capital Humano y la ANSES, que parecen más una estrategia de marketing para los bancos y las grandes cadenas comerciales que un alivio real para los jubilados: