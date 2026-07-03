El Gobierno patea vencimientos y vuelve a endeudar al Banco Central: refinanció US$ 6.000 millones con bancos extranjeros hasta 2028

La estrategia económica del Gobierno de Javier Milei, lejos de implicar una reducción de la deuda financiera del Estado, vuelve a apoyarse en el crédito externo para sostener la estabilidad del mercado cambiario. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció este viernes la refinanciación total de sus préstamos REPO por US$ 6.000 millones, una operación que extiende los vencimientos hasta septiembre de 2028 y posterga obligaciones que debían afrontarse entre este año y 2027.

Luis Caputo en el Latam Economic Forum

La autoridad monetaria presentó la operación como un fortalecimiento de su posición financiera, aunque en los hechos se trata de una nueva toma de deuda con diez bancos internacionales para reemplazar otra ya existente. Es decir, el pasivo no desaparece: simplemente cambia de fecha de vencimiento y queda trasladado para después de las próximas elecciones presidenciales.

En un comunicado oficial, el Banco Central informó: "El Banco Central canceló la totalidad de sus operaciones de pase pasivo (REPO) vigentes por un monto total de US$ 6.000 millones, y concertó una nueva por el mismo monto con diez bancos internacionales de primera línea, con vencimiento en septiembre 2028".

Según explicó la entidad, "a través de esta la transacción, el BCRA refinanció la totalidad de los vencimientos de estos instrumentos previstos para el 2026 y 2027", al tiempo que sostuvo que la "medida fortalece su posición de liquidez en moneda extranjera y mejora la previsibilidad de su flujo de divisas, favoreciendo un funcionamiento ordenado del mercado de cambios local".

El anuncio llega en un contexto en el que el Gobierno necesita mostrar capacidad para sostener las reservas internacionales sin recurrir a compras masivas de dólares en el mercado oficial. La refinanciación le permite al Central mantener un colchón de divisas que amplía su margen de intervención frente a eventuales episodios de tensión cambiaria. Sin embargo, ese margen tiene un costo. La nueva operación se pactó a una tasa equivalente a la SOFR en dólares más un spread del 4% anual, y requirió ofrecer como garantía títulos públicos en poder del propio Banco Central.

Banco Central

El organismo destacó que "además de mejorar el perfil de vencimientos del BCRA, esta operación permitió bajar el costo de financiamiento nuevamente y ampliar la cantidad de bancos internacionales participantes", y agregó que "al igual que en la última transacción, esta operación se instrumentó utilizando títulos BONAR disponibles en la cartera del BCRA".

La entidad también buscó mostrar el respaldo de los mercados al señalar que "en la subasta realizada el 30 de junio, el BCRA recibió ofertas por USD 8.250 millones, superando ampliamente el monto licitado y demostrando la confianza sostenida de bancos internacionales en el ordenamiento macroeconómico de la Argentina y en el fortalecimiento del balance del BCRA".

Santiago Bausili, socio de Caputo y presidente del Banco Central

Detrás del anuncio aparece una decisión política y financiera: evitar que los vencimientos concentrados entre 2026 y 2027 generen incertidumbre cambiaria en la antesala del próximo proceso electoral. Con la refinanciación, el Ejecutivo traslada ese compromiso hacia septiembre de 2028, una vez concluido el actual mandato presidencial. La operación forma parte de un programa más amplio anunciado semanas atrás por el Banco Central para disponer de US$ 22.000 millones en distintas herramientas destinadas a sostener la estabilidad financiera.

Uno de esos pilares es precisamente la refinanciación de los REPO. Los otros dos son la utilización de contratos de dólar futuro para moderar expectativas de devaluación y la disponibilidad de líneas de swap con otros bancos centrales. En ese sentido, el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, aseguró recientemente: "el BCRA no solo acumula reservas directamente a través de compras spot (en el mercado oficial), sino que resetea su 'capacidad de fuego' con otros 3 instrumentos de liquidez cambiaria (por US$ 22.000 millones)".

Durante las últimas semanas, el Banco Central ya había intervenido mediante contratos de dólar futuro y bonos dollar linked para contener la presión sobre el tipo de cambio, en momentos en que el mercado comenzaba a mostrar mayores expectativas de devaluación. A ese esquema se suma el swap de monedas vigente con el Banco Popular de China por US$ 18.000 millones, cuyo vencimiento está previsto para agosto y del que llegaron a utilizarse alrededor de US$ 5.000 millones, además de una línea de financiamiento con el Banco de Pagos Internacionales (BIS) cercana a US$ 3.000 millones.

Javier Milei y Luis Caputo

Desde el Gobierno sostienen que todas estas herramientas fortalecen el balance del Banco Central y consolidan la estabilidad macroeconómica. En esa línea, el comunicado concluyó: "El BCRA continuará implementando acciones destinadas a sostener el equilibrio macroeconómico y monetario alcanzado, fortalecer su balance y consolidar un entorno de previsibilidad y estabilidad".