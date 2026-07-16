Victoria Villarruel tildó de "parásito" a Bullrich y la acusó de "vender el país": filtran chats explosivos

Victoria Villarruel y Patricia Bullrich protagonizaron un durísimo cruce privado pocas horas después de la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026. La discusión, que comenzó por la posibilidad de suspender la sesión del Senado prevista para este jueves, terminó con acusaciones de "vender el país", cuestionamientos por la ley de tierras, referencias a Malvinas e insultos personales.

Según reconstruyeron algunos medios a partir de fuentes cercanas a ambas dirigentes, el conflicto se inició cuando la vicepresidenta le envió un mensaje de WhatsApp a la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado para pedirle que se postergara la sesión en la que el oficialismo busca avanzar con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El proyecto genera resistencia en sectores de la oposición y algunos aliados porque elimina restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros.

Malvinas son y serán argentinas

Desde el entorno de Bullrich interpretaron el pedido como una maniobra política: "Villarruel le escribió para decirle que por el Mundial había que suspender la sesión. Lo hizo con mala intención porque sabe que la semana que viene empiezan las vacaciones de invierno y todo pasaría para agosto. Siempre es para joder ", aseguraron.

En el intercambio, Villarruel planteó su rechazo a realizar la sesión tras el triunfo de la Scaloneta: "¿Cómo vamos a tener sesión después de haber casi ganado el Mundial? ¿Para vender el país? Nadie querría festejar en el Senado . Cada senador quiere festejar en su provincia con su familia. No votando una ley que es indignante por el capítulo de tierras", escribió.

Victoria Villarruel y Patricia Bullrich

Bullrich respondió de inmediato y defendió el proyecto oficialista: "Para vos. Para nosotros cambiar el país es el desafío".

La vicepresidenta redobló la apuesta con una crítica al contenido de la iniciativa: "¿Y lo cambiás vendiendo tierras? Cómo se nota que la integridad territorial no les importa nada. Por eso tu sobrina sale con que las Malvinas no son argentinas", tiró la personal. La senadora libertaria retrucó: " No se venden tierras. Se desarrolla el país ".

Explotó la interna política tras el triunfo de la Selección Argentina

La referencia a la "sobrina" apuntó a la diputada Sabrina Ajmechet. Desde el entorno de Bullrich aclararon que no existe ningún vínculo familiar y señalaron que Villarruel utiliza esa expresión de manera irónica.

El tono de la conversación continuó escalando: "No se desarrolla nada, están cerrando PyMes todos los días y ustedes están en Narnia . La gente no tiene para comer. Están endeudados. Vayan a los pueblos en vez de digitar todo desde un despacho", escribió Villarruel.

Victoria Villarruel agradeció a los jugadores de la Selección Argentina por el cartel de las Malvinas

Bullrich respondió: "Yo estoy bien en la realidad. Y los argentinos quieren progresar, no ser más subdesarrollados, populistas, pobres".

La discusión derivó luego en un fuerte intercambio político: "¿Y quién pretende eso? ¿O acaso el país cuando tenía industrias y era orgullo del mundo era populista? Ustedes nos quieren rifar. No seas hipócrita. Igual no nos vamos a poner de acuerdo. Vos ya tomaste partido y yo tomo partido por Argentina ", sostuvo la vicepresidenta.

¡Argentina finalista del mundo! Gracias Enzo, Gracias Lautaro, Gracias Selección Argentina por darnos una alegría más! 🇦🇷 ¡No era un partido más! pic.twitter.com/JL5NoIt8Kj — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 15, 2026

La respuesta de Bullrich fue tajante: "¡Si no te gusta, renunciá! Es lo que deberías hacer si escribís lo que escribís". Lejos de terminar allí, Villarruel contestó: "A mí también me votaron. Y no te votaron a vos. Así que agua y ajo. Y lo que escribo es la realidad de la ley que vos estás empujando por obsecuente". Bullrich respondió recordando su caudal electoral: "A mí me votaron 6.600.000 y después el 51% de la Ciudad".

El intercambio terminó de romper cualquier posibilidad de acuerdo cuando la vicepresidenta lanzó una nueva chicana: "Bueno, buena suerte, llegaste tarde y te querés venir a hacer la viva. Andá a chuparle las medias a Karina (Milei) ". Bullrich respondió con ironía: "Chau. Comienzo y fin de una corta vida política".

LA ARGENTINA ES ENORMEEEEEEE

SOMOS FINALISTAS DEL MUNDO



OTRA VEZZ



OBELISCOOOOO 🇦🇷🇦🇷🇦🇷 pic.twitter.com/mZRNUDV8nk — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 15, 2026

Villarruel no dejó pasar el comentario y cerró: "Problema mío. Ser un parásito y casta como vos no es mi ejemplo de vida . Chau". La senadora libertaria envió un último mensaje en el que se comparó con Lionel Messi: "Perdón, estaba festejando. Pero los buenos como Messi somos capaces de jugar muchos mundiales. Y para ti, récord: nunca pensé que eras tan mal educada".

Tras la filtración del intercambio, desde el entorno de Patricia Bullrich aseguraron que el enfrentamiento no modificará la agenda parlamentaria y ratificaron que el oficialismo mantiene la intención de sesionar este jueves: "Hoy se va a hacer la sesión, está el quórum porque ella no maneja eso. No hay ningún indicio de lo contrario", concluyeron.