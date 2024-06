El Senado aprobó en general la Ley Bases, tras un empate: cómo sigue la votación en particular

Lucía Corpacci: "¿Vamos a darle facultades delegadas a alguien que dice que es Terminator?"

A su turno, la ex gobernadora y actual Senadora por Catamarca, Lucía Corpacci apuntó contra el presidente Javier Milei y aseguró que de ninguna manera le dará facultades delegadas a alguien que cree que viene del futuro. "¿Vamos a darle facultades delegadas a alguien que se cree que viene de un futuro apocalíptico y que es un Terminator? ¿Yo le voy a dar facultades delegadas a alguien que dice que es Terminator, que viene a exterminarnos?", se preguntó.

Y concluyó: "Yo les pregunto a los gobernadores, de verdad, son capaces de darle facultades delegadas a alguien para que haga durante un año lo que quiera con esas 4 emergencias, es peligroso, es mucho más peligroso además en la situación que está colocando a nuestro país en lo que tiene que ver con la política exterior. Ahora va el G7, la canciller no va, que me explique por qué no tiene cupo, no encontraron el pase para que entre. Se peleó con todos los países árabes porque decidió que no iba a ir a la reunión, se peleó con Brasil, se pelea con China, nuestros socios comerciales más importantes. A ese Presidente le vamos a dar facultades delegadas, no puedo dárselas".