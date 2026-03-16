El teléfono de Novelli y la trama detrás de $LIBRA: pagos, contactos con el Gobierno y estrategia de crisis

El peritaje al teléfono del lobista Mauricio Novelli continúa aportando piezas que profundizan el escándalo político y judicial por la criptomoneda $LIBRA. Entre los archivos recuperados del dispositivo surgió un documento que menciona un presunto acuerdo económico por el respaldo público del presidente Javier Milei al lanzamiento del token, con un esquema de pagos que alcanzaría los cinco millones de dólares.

Los borradores que complican a Milei

El material forma parte del análisis informático incorporado al expediente que investiga el caso y que está en manos del fiscal Eduardo Taiano. Las capturas de pantalla fueron extraídas del bloc de notas del iPhone de Novelli y se conocieron tras la liberación del material del peritaje que permanecía bajo análisis desde noviembre. Según fuentes judiciales, el documento fue redactado en inglés el 11 de febrero de 2025 a las 20:05, apenas tres días antes del posteo que Milei publicó en X el 14 de febrero recomendando el token $LIBRA, una promoción que disparó el valor de la criptomoneda durante unas horas antes de su abrupto derrumbe.

El texto comienza con una frase que sugiere que se trataba de un acuerdo ya discutido previamente: "Hola chicos. Este es el acuerdo final tal como lo discutimos con H". Los investigadores creen que la inicial "H" hace referencia al empresario cripto estadounidense Hayden Davis, vinculado a la firma Kelsier Ventures. A continuación, el documento enumera una serie de puntos que describen pagos escalonados. El primero menciona "$1.5M de tokens o cash como pago adelantado".

El segundo plantea otro monto idéntico, también de 1,5 millones de dólares en tokens o efectivo, acompañado de una condición: "Milei anuncia en Twitter como su asesor a Hayden Davis/Kelsien/familia Davis". El tercer punto completa el esquema con un pago adicional de dos millones de dólares, nuevamente "en tokens o cash", vinculado a la firma de un contrato. Ese tramo del texto menciona un "contrato firmado en persona por Milei para la asesoría de Blockchain/AI para el gobierno argentino y/o Javier Milei" y agrega que habría una "revisión con Javier y Karina sobre estos dos cuatrimestres".

Los borradores que complican a Milei

En el fragmento recuperado del celular no se especifica quién sería el destinatario final del dinero, aunque la mención directa al presidente y a su hermana, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, introduce un elemento explosivo dentro de la causa. La revelación se suma a la existencia de un acuerdo firmado entre Milei y Davis. Según había informado previamente Clarín, el empresario estadounidense se ofrecía allí como asesor ad honorem en materia de blockchain y Web3 para la Argentina. Ese documento fue firmado el 30 de enero de 2024 durante una visita de Davis al país.

El contenido del teléfono de Novelli también reveló otro documento sensible: un borrador de mensaje destinado a desactivar el escándalo tras el colapso del token. El texto, escrito en español y fechado el 16 de febrero de 2025 -dos días después del estallido de la polémica-, parece ser un intento de construir una narrativa pública para desligar al Presidente del proyecto. "Esto es lo que quiero para el tweet. Esto es lo único que nos salva a él, a mí y a nosotros", comienza el borrador encontrado en el dispositivo del lobista. Luego continúa con una defensa explícita del proyecto: "Quiero aclarar que apoyo plenamente la visión de la moneda Libra. Me reuní personalmente con todos los involucrados y les expresé mi apoyo a sus objetivos. Si bien no tengo ningún interés financiero en el proyecto, confío en las personas que lo respaldan".

Detectaron en el teléfono de Mauricio Novelli borradores del "acuerdo confidencial" que Javier Milei habría firmado con Hayden Davis

El texto también incluye un argumento que luego aparecería en el discurso público del Gobierno: "No estoy muy versado en memecoins, y cuando mis oponentes políticos comenzaron acusarme falsamente de estar involucrado en una estafa". Por el tono del documento y la referencia a opositores, los investigadores consideran probable que se tratara de una narrativa pensada para que el propio Milei la difundiera en sus redes sociales o la utilizara en la entrevista televisiva que concedió al día siguiente al periodista Jonatan Viale. El análisis forense del celular también reconstruyó parte de las comunicaciones durante las horas críticas del lanzamiento de $LIBRA.

De acuerdo con el informe judicial, Novelli mantuvo contactos directos con Javier Milei y con Karina Milei en los minutos previos al lanzamiento del token y también inmediatamente después del posteo presidencial que lo promocionó. El 14 de febrero de 2025, el mandatario recomendó en X la criptomoneda que supuestamente estaba destinada a financiar emprendimientos argentinos. El valor del activo digital se disparó inicialmente, pero pocas horas después colapsó. Cuatro horas más tarde, Milei borró el mensaje y afirmó que no tenía relación con la iniciativa.

El peritaje indica que en las horas posteriores al estallido del escándalo Novelli mantuvo una intensa actividad telefónica: cerca de 200 llamadas durante ese fin de semana. Entre ellas figuran contactos con Santiago Caputo, uno de los principales asesores presidenciales, quien habría coordinado la estrategia de crisis con al menos 13 comunicaciones. Mauricio Novelli, de 29 años, es un empresario vinculado al mundo del trading y las criptomonedas. Fundó la empresa N&W Professional Traders y también el Tech Forum, un evento tecnológico que reunió a referentes del sector blockchain y en el que el propio Milei participó.

Detectaron en el teléfono de Mauricio Novelli borradores del "acuerdo confidencial" que Javier Milei habría firmado con Hayden Davis

El vínculo entre ambos no es reciente. El Presidente reconoció públicamente que conoce a Novelli desde hace años y que incluso dio clases en su academia financiera. Registros oficiales indican que el lobista se reunió varias veces con Milei entre septiembre y octubre de 2024. En uno de esos encuentros también participó el empresario tecnológico Julian Peh, CEO de KIP Protocol, otra de las firmas vinculadas al ecosistema del proyecto.

A su vez, el estadounidense Hayden Davis -señalado como la figura detrás de Kelsier Ventures- también tuvo contactos con el Gobierno. De hecho, participó de reuniones en Casa Rosada y fue presentado por el propio Milei en redes sociales como un empresario que lo asesoraba en temas de blockchain e inteligencia artificial. De esta manera, el caso $LIBRA ya tiene derivaciones judiciales en varios países y se convirtió en uno de los episodios más delicados para la administración libertaria.