Adabel Guerrero confirmó su separación de Martín Lamela: del "por ahora no" al "ya no me estaba sintiendo bien"

Después de semanas de rumores, mensajes ambiguos y versiones cruzadas, Adabel Guerrero confirmó oficialmente su separación de Martín Lamela, el empresario con quien compartió 17 años de relación y formó una familia junto a su hija Lola. La noticia, que venía sobrevolando el mundo del espectáculo desde hacía días, terminó de explotar con un extenso y sentido comunicado que la actriz publicó en sus redes sociales, donde habló del desgaste de la pareja, del dolor atravesado en silencio y de un proceso personal que, según explicó, llevaba mucho tiempo gestándose. "A los medios de comunicación y a quienes me acompañan. En los últimos días han circulado distintas versiones sobre mi situación personal a partir de un comunicado publicado por Martín Lamela", comenzó.

Adabel Guerrero confirmó su separación

Y siguió; "Desde el respeto por nuestra historia y, sobre todo, por nuestra hija, siento que es importante compartir mi mirada". La separación tomó por sorpresa a muchos porque la pareja siempre había mostrado una imagen sólida y de bajo perfil. Sin embargo, detrás de esa fachada, la relación venía acumulando crisis y tensiones desde hacía años. "Estuvimos en pareja durante 17 años, construyendo una vida y una familia que siempre va a ser lo más importante para ambos. Nuestra hija es y será siempre nuestra prioridad absoluta", expresó Adabel.

Lejos de apuntar contra su ahora ex pareja, eligió un tono conciliador y reflexivo. "También quiero decir que Martín me dio lo mejor de sí durante muchos años, y valoro profundamente todo lo que compartimos. Sin embargo, con el paso del tiempo, hubo un gran desgaste de la relación por parte de ambos. Al ser una relación larga, no fue algo de un día para el otro". El comunicado llegó apenas días después de que Martín Lamela hiciera pública la ruptura con un mensaje en Instagram donde dejó entrever una fuerte crisis de confianza. "En los últimos meses ella tomó decisiones que no comparto y que rompieron la confianza de nuestra pareja", había escrito el empresario.

Martín Lamela y Adabel Guerrero

Para muchos, la publicación de Lamela no hizo más que alimentar aún más las versiones de una supuesta infidelidad. Todo había comenzado con un explosivo enigmático en LAM. Allí, el panelista Pepe Ochoa lanzó la bomba al aire: "Hace cuatro días que quiero hablar con Adabel y nunca me contestó. La producción de LAM se contactó con Adabel, tampoco contestó. Obviamente en mi fuente creo, pero para mí lo va a desmentir".

Luego llegó el dato que sacudió al ambiente: "Me cuentan que Adabel tuvo un traspié con una persona, con un hombre, y a partir de eso Martín se enteró, porque habría sido una persona del country. Él está muy triste. A raíz de esto, crisis y se están separando". Según Ochoa, incluso la bailarina ya estaría evaluando mudarse a Capital Federal. Pero cuando todo parecía confirmado, apareció una respuesta inesperada que descolocó a todos.

Ángel de Brito decidió escribirle directamente a Adabel y obtuvo una contestación que dejó más dudas que certezas. "Yo le escribí a Adabel, porque la conozco desde que arrancó más o menos, y le dije: 'Hola, ¿es cierto que te separaste?'", contó el conductor. Y reveló la respuesta textual de la actriz: "Hola, amore. Por ahora no, jajaja". Ese "por ahora" terminó siendo casi una premonición.

Con el correr de los días, la situación se volvió imposible de ocultar. Y en su nuevo comunicado, Adabel abrió el corazón como nunca antes. "Durante años intentamos sostener, acompañar y reconstruir el vínculo, pero también tuve que enfrentar una verdad personal: ya no me estaba sintiendo bien". La figura de Sex habló incluso del trabajo emocional que hizo puertas adentro para aceptar la ruptura. "Necesité mucho tiempo de terapia e introspección para aceptar mi sentir y poder atravesar un proceso interno, profundo y necesario para poder ser coherente conmigo misma", contó.

Adabel Guerrero y Martín Lamela

Lejos de presentar la separación como una decisión abrupta, dejó claro que fue una construcción dolorosa y lenta. "Separarnos no fue una elección impulsiva, sino el resultado de mucho tiempo de reflexión, dolor y aprendizaje, por lo menos de mi parte". Además, remarcó que la familia seguirá existiendo más allá del final de la pareja. "También fue aceptar que una familia puede seguir siéndolo desde otro lugar, más sano y más genuino, aunque la pareja ya no continúe".

En el cierre de su mensaje, la bailarina pidió respeto y evitó entrar en polémicas sobre terceros en discordia. "Hoy elijo transitar este momento con respeto, sin entrar en conflictos ni exponer más de lo necesario. Porque hay una historia valiosa y, sobre todo, una hija que merece crecer con amor, cuidado y adultos responsables". La historia entre Adabel y Lamela ya había atravesado otras turbulencias. En 2015, la propia actriz había confirmado una separación temporal tras siete años juntos.

En aquel entonces también negó rumores de infidelidad y admitió diferencias en la forma de vivir la vida. "Vivo la vida a full y siento que no me alcanza el día para hacer todo lo que quiero", había confesado. Después vino la reconciliación, el nacimiento de Lola y una nueva apuesta por la familia. Pero esta vez, todo indica que el capítulo llegó definitivamente a su fin. "Agradezco la comprensión y el respeto en un momento tan sensible", concluyó Adabel.