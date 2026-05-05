Buscan a un nene de 6 años secuestrado por su padre tras un tiroteo: detuvieron al abogado ligado al caso Loan

La angustia crece hora tras hora en Corrientes. Nahuá Santos Riquelme, el nene de apenas 6 años desaparecido desde el domingo por la noche tras un violento episodio con disparos, sigue siendo intensamente buscado mientras la causa suma revelaciones estremecedoras, operativos desesperados y una figura polémica que vuelve a quedar en el centro de la escena: el abogado José Fernández Codazzi, señalado ahora como presunto facilitador de la fuga.

Buscan a Nahuá, el nene de 6 años secuestrado por su padre tras un tiroteo

La investigación tuvo un giro dramático este lunes por la noche cuando la Justicia ordenó la detención inmediata del letrado, también vinculado a la causa por la desaparición de Loan Danilo Peña. Según los investigadores, Codazzi habría ayudado a escapar a Josías Santos Regis, alias "El Brasileño", el hombre acusado de llevarse a su hijo después de protagonizar un feroz tiroteo en la ciudad correntina de Esquina. Bajo una fuerte custodia policial, el abogado fue trasladado durante la noche hasta la localidad de San Isidro, a unos 60 kilómetros de Esquina, para reconstruir el recorrido que realizó el día de la desaparición del menor.

Según declaró ante la fiscalía, él mismo trasladó en su camioneta al chico y a su padre hasta una zona rural cercana al paraje La Tercera. La escena parece salida de una película criminal, pero ocurre en tiempo real y mantiene en vilo a toda una provincia. La situación de Codazzi se agravó cuando cámaras de seguridad registraron a Santos Regis y al pequeño Nahuá dirigiéndose hacia oficinas vinculadas al abogado. Más tarde, otras imágenes captaron al sospechoso y al niño a bordo de la camioneta del letrado. Ese dato resultó decisivo para que la Justicia avanzara con su detención. "Está comprobado que el menor y su padre fueron trasladados por Codazzi", advirtieron.

La abogada Daniela Zapata, representante de la familia materna, también relatró que el menor y el principal sospechoso fueron trasladados en el vehículo del letrado "hasta la zona de San Isidro, sobre Ruta Nacional 12, cerca del kilómetro 730". El vehículo ya fue secuestrado y será sometido a peritajes en busca de rastros biológicos y otras pruebas que permitan reconstruir la fuga. Además, tanto la vivienda como el estudio jurídico del abogado fueron allanados en las últimas horas. Por ahora, la principal preocupación sigue siendo encontrar a Nahuá. El niño desapareció luego de una noche de terror.

Buscan a Nahuá, el nene de 6 años secuestrado por su padre tras un tiroteo

Todo comenzó el domingo cerca de las 21:30 en una vivienda ubicada sobre la calle Pujol al 1900, en el barrio Manzini de Esquina. Según las primeras reconstrucciones, varias personas estaban reunidas en el lugar cuando apareció Josías Santos Regis. Por razones que todavía se investigan, el hombre mantuvo una fuerte discusión con otro de los presentes y terminó disparándole con un arma de fuego. La víctima, un hombre de 47 años, resultó herida y debió ser trasladada de urgencia para recibir atención médica. Afortunadamente, se encuentra fuera de peligro. Después de los disparos, Santos Regis escapó llevándose consigo a su hijo de 6 años.

La denuncia fue radicada inmediatamente por Mariana Riquelme, madre del menor, ante la Comisaría de la Mujer y el Menor de Esquina. La gravedad del caso llevó a activar el protocolo nacional de búsqueda Alerta Sofía, mientras la Policía desplegó operativos especiales en rutas, caminos rurales y controles fronterizos. El Ministerio de Seguridad difundió la imagen del chico y pidió colaboración urgente a la comunidad. Nahuá tiene cabello rubio con rulitos, ojos claros y tez blanca. La última vez que fue visto llevaba pantalón largo color crema, zapatillas blancas, camiseta azul y blanca de manga larga y una campera marrón inflable.

Buscan a Nahuá, el nene de 6 años secuestrado por su padre tras un tiroteo

En medio de la desesperación, la madre del niño relató el calvario que venía atravesando con su expareja. "No vivía tranquila, tenía tiempos que él estaba tranquilo y otros tiempos que me hostigaba, que me perseguía", contó Mariana Riquelme en diálogo con Radio Dos. La mujer explicó que el domingo el padre del niño pasó a buscarlo para almorzar y luego regresó para retirar elementos de pesca. Horas después comenzó la pesadilla. "La última vez que él me llamó fue a las nueve de ayer", recordó.

Aunque dijo no creer que el hombre quiera lastimar físicamente al pequeño, expresó un temor devastador: "Tengo miedo de que se lo lleve lejos". También reveló que Santos Regis se encontraría en situación migratoria irregular en Argentina y aseguró que tiempo atrás había solicitado su deportación. La madre además denunció demoras judiciales en el momento más crítico. "Está en juego la vida de un niño. Y yo necesito que sea rápido, que la Justicia actúe rápido, que no me pongan trabas", reclamó.

Mientras tanto, la Policía de Corrientes investiga el caso bajo la hipótesis de violencia vicaria, una de las formas más extremas de violencia de género en la que los hijos son utilizados para causar daño emocional a la madre. La conexión del caso con José Fernández Codazzi agrega todavía más tensión a una investigación. El abogado viene siendo observado de cerca por su presunta relación con la desaparición de Loan Peña, el chico visto por última vez en junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio.

Buscan a Nahuá, el nene de 6 años secuestrado por su padre tras un tiroteo

Ahora, nuevamente aparece en el centro de una causa que involucra a un menor desaparecido, una fuga y sospechas de encubrimiento. Con rastrillajes que se extienden sobre la Ruta Nacional 12, drones, controles policiales y operativos en zonas rurales, cada minuto cuenta.