Pamela Pombo rompió el silencio tras denunciar a Patricio Albacete: "Tuve miedo, ese video es nada al lado de lo que viví"

Pamela Pombo decidió hablar públicamente después de denunciar a su ex marido, el ex rugbier Patricio Albacete, por violencia de género y tentativa de homicidio. En una entrevista con Desayuno Americano, el ciclo que conduce Pamela David por América TV, la entrenadora relató el infierno que asegura haber vivido durante la relación y explicó por qué le costó tanto salir de esa situación. "En el momento no te das cuenta, de hecho ese video tiene un tiempo ya, no es el último", comenzó diciendo Pombo en referencia a las imágenes que salieron a la luz y que muestran un episodio de extrema violencia dentro de la vivienda que compartían.

Y agregó: "En el último video, mi ex me cambió las claves de las cámaras y por ende, no las tengo en mi celular. Ese video es nada al lado de lo que viví". Las imágenes, difundidas días atrás en Sálvese quien pueda, muestran a Albacete golpeándola en el piso mientras la insulta y le arrebata el teléfono celular. "Hija de remil p..., dejá eso ahí o te mato a piñas", se escucha decir al ex deportista durante la secuencia.

En medio del ataque, Pombo intentaba frenar la situación: "Estoy enojada. Me estás tocando, dejame en paz", respondió completamente shockeada. Ahora, con distancia emocional de aquellos episodios, reconoció que recién hoy logra dimensionar la gravedad de lo vivido: "En su momento, en ese video, no me di cuenta de la magnitud del problema y de lo que estaba pasando. Cuando te alejás y ves las cosas de lejos, las ves mejor. Hoy sí me doy cuenta, ni siquiera en el momento que lo viví lo sentí así".

También habló de una de las preguntas que más suelen enfrentar las víctimas de violencia: por qué no se fueron antes. "Es muy difícil, escucho esto de '¿por qué no te fuiste?' y es muy difícil haber elegido, pensar que elegiste bien, casarte con la ilusión de estar con alguien toda tu vida y después del golpe, la caricia, el perdón y el 'no va a volver a pasar', esas cosas que uno dice ´bueno, le voy a creer´".

Las impactantes fotos que Pamela Pombo presentó en la causa contra su ex marido Patricio Albacete

Pombo relató que el episodio definitivo ocurrió durante una situación de celos que derivó en un violento ataque de ira por parte de Albacete. "En la última discusión que tuvimos tuve miedo, ni siquiera fue una discusión. Revisó mi teléfono, creyó ver algo que no le gustó", contó. "Digo creyó porque en el momento tuvo un ataque de ira, pasaron una serie de sucesos muy violentos, pero de los del video que está circulando y cuando recapacitó, y volvió a su eje, me dijo: 'Fue desmedido lo que pasó, te pido perdón, pensé que estabas haciendo cualquiera y me di cuenta que no; pero no me gusta la complicidad que tenés con tu amigo'", sumó.

La mediática además aseguró que cuenta con pruebas de presuntas infidelidades del ex Puma. "Como siempre, el que es infiel lo niega hasta el final pero tengo pruebas de sus infidelidades. Tengo mensajes, chats y tangas". Más allá de la denuncia judicial, Pombo reconoció que vive con miedo incluso después de la separación. "No estoy tranquila. Ahora que voy para el departamento me agarra esto de mirar para todos lados y del no saber si está dentro". "Mi miedo es cuando llego al departamento porque en el día a día siempre estoy con gente. Tengo el botón antipánico y la perimetral depende de él cumplirla", señaló.

Patricio Albacete y Pamela Pombo.

La causa tramita en el Juzgado Criminal y Correccional 11, Secretaría 33. Este lunes se llevó adelante la declaración indagatoria de Albacete, quien, según fuentes judiciales, negó los hechos y apuntó contra su ex pareja, atribuyéndole conductas de "celos", "violencia" y "toxicidad". Desde el entorno judicial cuestionaron fuertemente esa estrategia defensiva. "Este tipo de manifestaciones configura una estrategia de inversión de roles, mediante la cual se intenta desplazar la responsabilidad hacia la víctima. Tales discursos configuran formas de revictimización", señalaron.

Mientras avanza la investigación, la Justicia ya dispuso medidas cautelares: exclusión del hogar por 90 días, prohibición de acercamiento y obligación de fijar un nuevo domicilio para el ex rugbier. La abogada de Pombo, Ivana Lorena Crea, sostuvo que las medidas fueron tomadas para proteger la integridad física y emocional de su clienta. "Los hechos de violencia vividos por Pamela comprometen su integridad física, psicológica y emocional. Ella intentó salvar su matrimonio hasta que realmente vio su integridad física comprometida".

Pamela Pombo y Patricio Albacete.

Pero el conflicto no solo gira alrededor de la violencia física. Pombo también denunció situaciones de violencia económica tras la ruptura. "Una de las cosas por las que yo no quería irme de su casa, es esto de que arranca la violencia económica ni bien pasó esto de la decisión de separarnos", afirmó. Según contó, había invertido todos sus ahorros en un emprendimiento inmobiliario impulsado por Albacete y ahora teme perder ese dinero. "Yo puse mis ahorros en un emprendimiento inmobiliario de él y ni bien nos separamos, me dijo que como no hay factura ni recibo, eso estaba a su nombre y que no me lo iba a dar". Y cerró con una frase que resume el agotamiento y el deseo de terminar definitivamente con esta historia: "Quiero que me devuelvan lo que es mío y me voy en paz".