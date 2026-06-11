En el horno: Majul y Trebucq aseguraron que "Adorni mintió" y Jony Viale deslizó que puede ir preso

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó peor parado que antes de presentar la declaración jurada, luego de que su excusa de un pendrive con 500 mil dólares en criptos no convenciera ni a propios ni a extraños. Tres de los principales periodistas del oficialismo le soltaron la mano en las últimas horas y se acumulan las declaraciones públicas en su contra, mientras crece la presión sobre Javier Milei para que le suelte la mano.

"Yo siento que Adorni mintió y que hizo quedar mal al Presidente", aseguró Esteban Trebucq durante la mañana de este jueves, en el streaming La Casa. "Hay un corte dando vueltas en redes sociales que muestra la entrevista que le hicimos con Majul, donde Luis le pregunta si le había mostrado la declaración jurada. Ayer José del Río le pregunta a Adorni: '¿Le mostró todo al presidente?'. 'No. No fue necesario. Se lo comenté'", reveló un cabizbajo conductor.

El apodado "Pelado" también señaló otra inconsistencia de Adorni, quien protestó porque "se dijeron muchas pavadas de Matías Tabar", el contratista de la casa country de Indio Cuá, en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz. "¿Saben quién dijo que era kirchnerista? Milei en la entrevista con nosotros. El daño que le ha hecho al presidente es mayúsculo. Tardó más de dos meses en juntar los papeles", reclamó.

Por otro lado, además de remarcar que "hoy no hay ningún integrante del gobierno que haya defendido a Adorni", Trebucq definió como sospechosa la maniobra financiera supuestamente realizada por el vocero. "Una persona que tiene pocos ingresos es imposible que se olvide que tenía 200 mil dólares en una criptomoneda. Y es muy raro que una persona que solamente tiene 200 mil dólares la ponga en su totalidad en Bitcoin. Habitualmente se pone un poquito en cada canasto", explicó.

El otro periodista presente en la polémica entrevista que expuso a Milei, también afirmó que "Adorni mintió". "Dijo, entre otras cosas y más de una vez: 'yo tengo todos los papeles en orden, en blanco y presentados como se deben'. Mintió, demoró su respuesta y eso es un dato político de la realidad, te guste o no te guste, te caiga más o menos simpático", señaló Majul, quien no pudo con su propio genio y realizó una comparación con el kirchnerismo como para que la situación no sea tan grave. "Las declaraciones juradas de la familia Kirchner eran un verdadero queso gruyer. No sé si lo siguen siendo", deslizó al aire de su programa en El Observador.

Quien no fue tan condescendiente con Adorni fue Jonatan Viale, quien hasta insinuó el posible futuro de cárcel que le tocará al jefe de Gabinete. Según sostuvo, "el fiscal no le creyó", algo que implica problemas próximos para el funcionario. "El fiscal ve la tele, la Justicia ve la tele. ¿Qué creen?", se preguntó.