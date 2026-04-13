"Es falso que estemos mal": la "reflexión" de Javier Milei que choca con la realidad de los trabajadores

En medio de un escenario económico atravesado por tensiones fiscales, caída de ingresos y dependencia del financiamiento externo, el presidente Javier Milei publicó en sus redes sociales una "Reflexión de domingo" con la que buscó blindar el relato oficial y desacreditar las críticas sobre el rumbo del país. "Tal vez algún consultor o periodista lo pueda explicar: en Argentina, cuando al país le iba 'tan mal' como dicen que le va ahora ¿acaso el dólar no subía desenfrenadamente? ¿No fue eso lo que siempre pasó cada vez que al país le iba mal? Y cuando había un shock externo negativo, en cualquier lugar del mundo ¿no colapsaba acaso la moneda local, los bonos y la bolsa? Si nos va tan mal ¿cómo explican entonces que, el Merval y el peso sean la bolsa y la moneda de mejor performance desde que empezó la guerra?", preguntó.

El analisís de Javier Milei sobre la situación económica del país

Y agregó: "¿Cómo explican el riesgo país en torno a los 550 si shocks externos antes lo ponían cerca de los 2.000? Spoiler para el lector: hay una única lectura, es falso que estemos mal". El mensaje, con tono desafiante, apunta a instalar una idea central: que los indicadores financieros -como el riesgo país o el desempeño del mercado- desmienten cualquier diagnóstico negativo. Sin embargo, esa lectura omite variables estructurales que siguen condicionando la economía argentina.

La estabilidad relativa del dólar y la baja del riesgo país conviven con problemas de fondo que el propio Gobierno reconoce en sus negociaciones internacionales: la dificultad para acumular reservas, la necesidad de sostener el superávit fiscal a través de recortes y la dependencia de desembolsos del FMI para cumplir compromisos de deuda. En ese sentido, el presidente afirmó: "La única razón por la que esta vez está siendo diferente, es precisamente porque hemos ordenado el desastre heredado".

Javier Milei

Lo cierto es que la economía muestra signos de orden en algunos frentes, mientras el Gobierno insiste y prefiere omitir la fragilidad en otros que resultan determinantes para el día a día de los trabajadores. Sin ir más lejos, el PAMI registra una deuda que supera los $500.000 millones, lo que ocasionó menos prestaciones, clínicas al límite y municipios desbordados. En otro tramo, los docentes atraviesan un proceso de ajuste y desfinanciamiento que ya muestra consecuencias concretas: salarios en mínimos históricos, renuncias masivas y estructuras en riesgo. Mientras tanto, el transporte público ya reflejó estar transitanto un punto límite.

La disputa entre el Gobierno y los empresarios de transporte automotor provocó una reducción en la frecuencia de líneas de colectivos el jueves en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Mientras tanto, la radiografía más reciente del INDEC deja una imagen dificil de disimular: en la Argentina de fines de 2025, la mitad de los trabajadores gana $800.000, mientras que el 80% no supera los $1.400.000. En el otro extremo, para entrar al club del 10% más rico hay que cruzar un umbral que ya parece de otra economía: $3.644.000 mensuales por hogar. Mientras tanto, las tarifas de agua, luz, gas, tranbsporte suben mes a mes de forma ininterrumpida.

De esta manera, mientras el Gobierno celebra la performance de activos financieros, distintos sectores advierten sobre el impacto en el consumo, el empleo y el funcionamiento de áreas clave del Estado. Aun así, Milei redobla la apuesta discursiva y proyecta un escenario optimista: "Vamos camino a ser el país con mayor crecimiento de la región". Una afirmación que se apoya en proyecciones futuras, pero que todavía no logra disipar las incertidumbres del presente.La publicación llega, además, en la antesala de una semana clave para el Presidente, marcada por una fuerte agenda internacional.

Javier Milei

Milei participará de un encuentro con empresarios organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham), donde buscará reforzar su mensaje promercado y atraer inversiones. Allí volverá a exponer su programa de desregulación, impulsado junto a Federico Sturzenegger. En paralelo, el mandatario prepara un nuevo viaje a Israel, donde participará de los actos por el Día de la Independencia, en una gira que refuerza su perfil internacional pero que también lo aleja, al menos temporalmente, de la gestión cotidiana de los problemas internos.