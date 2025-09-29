Escándalo en La Libertad Avanza: exigen la remoción de Espert luego de que trascendieran los aportes del narco Fred Machado

El diputado de La Libertad Avanza (LLA) y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, quedó en el centro de un vendaval político y judicial que amenaza con dinamitar -una vez más- el relato "anticasta" del oficialismo. Documentos judiciales de Estados Unidos lo vinculan con Federico "Fred" Machado, empresario detenido en Río Negro y acusado de narcotráfico, lavado de dinero y fraude. Por este motivo, el jefe del bloque de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, exigió este lunes su remoción inmediata: "José Luis Espert no puede seguir presidiendo la Comisión de Presupuesto de @DiputadosAR. Nuestro bloque exigirá su remoción inmediata del cargo. No se puede debatir seriamente el Presupuesto 2026 con un diputado con vínculos narcos sentado en la presidencia de la comisión", lanzó en su cuenta de X.

Exigen la salida de Espert por presuntos vínculos con Fred Machado

La bomba estalló con la difusión de un apunte contable fechado el 1° de febrero de 2020, parte de un expediente de la fiscalía del Distrito Este de Texas: Espert aparece como receptor de una transferencia de 200.000 dólares proveniente de un fideicomiso de Machado. El mismo esquema financiero sirvió para blanquear fondos del narcotráfico y financiar campañas políticas en la región, según los investigadores. No se trata solo de dinero. El vínculo incluyó vuelos en aviones privados y el uso de una Jeep Grand Cherokee blindada, que el economista utilizó durante su campaña de 2019.

En un video recuperado de aquella época, se lo ve agradeciendo explícitamente al detenido: "Muchas gracias a Fred Machado por el apoyo". Frente a la contundencia de las pruebas, Espert apeló a la estrategia del contraataque político. "Esta campaña sucia viene de 2021. Desde que yo estuve peleando por la diputación arrancó y no se renuevan, siempre envuelven con lo mismo", declaró en TN. El diputado reconoció haber aceptado el apoyo logístico de Machado en 2019, pero se despegó de sus antecedentes criminales: "Se imagina que si yo hubiera sabido que esa persona era esto, no estaría agradeciendo los cuatro vientos".

El caso no golpea solo a Espert. Javier Milei, que en campaña bancó la promesa de "cárcel o bala" contra los corruptos de parte del diputado, enfrenta un dilema ético y político. Si respalda a su aliado, compromete la credibilidad de LLA; si lo entrega, quiebra su armado bonaerense en pleno debate del Presupuesto 2026. Por ahora, el silencio domina en el oficialismo. Karina Milei, que se había opuesto a su incorporación a la coalición, observa en silencio. Mientras tanto, en redes sociales, el #EspertNarco acumuló decenas de miles de menciones, se convirtió en tendencia e instaló un escándalo que ya traspasó fronteras.

El financiamiento espurio no es nuevo en la política argentina: desde las valijas de Antonini Wilson en 2007 hasta los bolsos de José López en 2016, el dinero sucio supo atravesar todos los colores partidarios. La diferencia es que ahora alcanza a un espacio que construyó su identidad en la denuncia de esas prácticas.