Sommer Token: otro hackeo que demuestra la vulnerabilidad del Estado y la improvisación oficial

El domingo, un sitio oficial con dominio .gob.ar, vinculado al Hospital Nacional Sommer, encendió todas las alarmas: promocionaba una criptomoneda llamada Sommer Token, presentada como "la moneda digital oficial" del Estado nacional y como una "iniciativa revolucionaria del Gobierno Nacional" para "estabilizar la economía, combatir la inflación y democratizar el acceso a las finanzas digitales". La publicación, que se difundió desde un portal con sello estatal, incluso garantizaba que la criptomoneda contaba con "100% de respaldo del Estado nacional, asegurado por las reservas del Banco Central y activos soberanos del país".

El sitio asociado al Hospital Nacional Sommer fue hackeado

También prometía un 0% de comisiones por su compra. Para mayor desconcierto, informaba que estaba construida sobre la blockchain de Solana, la misma utilizada en el lanzamiento de la fallida $LIBRA. De inmediato, especialistas en seguridad informática como Javier Smaldone advirtieron que se trataba de un nuevo episodio de vulneración digital de organismos estatales. En su cuenta de X, el programador alertó sobre el riesgo de una "criptoestafa presidencial", le pidió a los usuarios que no interactúen y remarcó que el dominio oficial del Hospital Sommer apuntaba a un servidor externo, lo que revelaba un hackeo o una operación fraudulenta.

El hecho generó un efecto de déjà vu. Apenas el viernes pasado, la cuenta oficial de X de la Policía Federal Argentina había sido intervenida para promocionar otras criptomonedas virtuales ($MIRA y $XPL). Ahora, la historia se repitió en un hospital nacional, dejando expuesta la fragilidad de los sistemas de seguridad del Estado. Recién este lunes, el Ministerio de Salud salió a aclarar la situación. "El único sitio web oficial del hospital nacional es http://argentina.gob.ar/salud/hospitalsommer. El sitio donde se realizó el anuncio falso es antiguo y está en desuso hace años", aclararon desde la cuenta de X de la cartera.

El Gobierno salió a aclarar el hackeo al sitio web del Hospital Sommer

Y explicaron: "Dicha página web que estaba deshabilitada ha sido hackeada y reactivada para promocionar la noticia falsa. Desde el Ministerio de Salud vamos a investigar y denunciar el hecho. Iremos hasta las últimas consecuencias para dar con los responsables y llevarlos ante la Justicia". Mientras tanto, el episodio confirma lo que muchos especialistas ya vienen advirtiendo desde el viernes: la infraestructura digital del Estado argentino es vulnerable, sus sistemas están desactualizados y la improvisación oficial permite que dominios con sello .gob.ar puedan ser reutilizados para difundir estafas millonarias.