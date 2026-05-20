"Soporten": Wanda Nara redobló la apuesta tras el escándalo en los Martín Fierro y su mamá salió con los tapones de punta

La polémica por el triunfo de Wanda Nara en los Martín Fierro 2026 lejos está de apagarse. Después de una ceremonia atravesada por caras tensas, críticas en vivo y comentarios filosos desde distintos programas, la conductora decidió responder a su manera: con un video glamoroso, ironía en redes y una frase que encendió todavía más la grieta televisiva. Todo comenzó cuando Wanda compartió en su cuenta de Instagram un video mostrando el backstage completo de su noche en los Martín Fierro.

La publicación de Wanda Nara

Desde los preparativos hasta el momento en que subió al escenario a recibir la estatuilla a Mejor Conductora, las imágenes la mostraron rodeada por sus hijas, su madre y un equipo que registró cada detalle de la gala. Pero el verdadero bombazo llegó al día siguiente. Wanda subió un recorte del video acompañado por una frase dirigida directamente a quienes cuestionaron su premio: "¿Alguien cura el mal de ojo?".

La publicación explotó en cuestión de minutos: superó los 80 mil like y abrió una catarata de comentarios entre fanáticos, detractores y figuras del medio. Entre todas las reacciones, hubo una que rápidamente se volvió viral: la de Nora Colosimo, que salió a defender a su hija con un mensaje explosivo. "La envidia que manejan, ¡wow! No necesitás la aprobación de colegas o artistas. La gente ya te eligió, se premiaba a la conducción, no a los años, trayectoria, ni otros títulos", escribió.

Y avisó: "La mejor conductora 2026 es @wanda_nara, la gente te eligió primero con picos de rating de 14. Tus colegas todas juntas ni se acercan a tu rating. Soporten; la gente te eligió, Aptra te premió". Pero Nora no se quedó ahí y también disparó contra el trato que, según ella, recibió Wanda durante la ceremonia. "Este año a ver si trabajan educación algunos en TV, dado que no la escucharon, no la saludaron, poco profesionales y después quieren ganar", lanzó, sin nombrar a nadie puntualmente.

El escándalo venía creciendo desde el mismo instante en que Santiago del Moro anunció el nombre de Wanda como ganadora de la terna a Mejor Conductora. Mientras algunas figuras aplaudían y sonreían, otras apenas disimulaban la incomodidad. Moria Casán celebró el resultado entre risas y aplausos, fiel a su estilo descontracturado. Verónica Lozano también acompañó desde su mesa, mientras Georgina Barbarossa mantuvo la elegancia pese a quedarse sin el premio.

Pero afuera del salón y en los programas de espectáculos, la discusión explotó con fuerza. Federico Bal fue uno de los primeros en cuestionar públicamente el premio. "Wanda Nara ganando como conductora, raro", lanzó en el streaming de Vorterix. "Mucha gente está enojada. Hay quienes piensan que conducir MasterChef con un programa grabado y leyendo copetes a cámara, no sé si termina siendo conducción. Es debatible", agregó.

Wanda Nara llegó a los Martín Fierro con sus hijas

El hijo de Carmen Barbieri incluso abrió un viejo debate televisivo: el valor de la conducción en vivo frente a los formatos grabados. "Hay gente que piensa que el vivo es más conducción, hay algo ahí de lo instantáneo, de la creatividad, del conductor de programas diarios en vivo que había varias nominadas a la par y bueno, se lo dan a Wanda", sostuvo. Aunque después intentó bajar el tono y reconoció el peso de Wanda dentro de Telefe: "Wanda es una figura muy querida en Telefe, que transmite el evento hace varios años y es su pensamiento. Hay que respetarlo, pero hay muchos enojados con eso que no lo comparten".

Wanda Nara

Otra de las voces más duras fue la de Yanina Latorre, que desde Desayuno Americano calificó el premio como "un papelón total" y "una falta de respeto". "No estoy enojada con la que ganó, sino con el que le dio el premio", disparó. Como si faltara un capítulo más para completar el escándalo, en LAM contaron que Nancy Pazos se habría levantado indignada de su mesa después del triunfo de Wanda y lanzó un seco: "Me voy". Mientras tanto, Wanda parece disfrutar del ruido alrededor de su nombre.