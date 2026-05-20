La Marcha Federal de la Salud copó Plaza de Mayo y expuso el lado más cruel de la motosierra

La Marcha Federal de la Salud en reclamó contra el desfinanciamiento estatal nacional que impuso desde que asumió en la Argentina la gestión de La Libertad Avanza (LLA) copó la Plaza de Mayo este miércoles, con una gran columna compuesta por sindicatos, organizaciones de pacientes y entidades sociales y políticas, y dejó algunas postales emblemáticas como la presencia del fotógrafo Pablo Grillo y el abrazo entre el senador Wado de Pedro y el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, que ilusionó al peronismo.

Durante el acto, los organizadores y el Foro por el Derecho a la Salud reclamaron por un recorte de 63.000 millones de pesos que le hicieron al sistema público sanitario, con el programa Remediar a la cabeza, que pasó de dar 79 medicamentos esenciales a sólo tres. El PAMI también fue centro de los reclamos, con la reducción del 40% en su puesto y lo que implicó sobre el sueldo de los profesionales de la salud que le ofrecen servicios. Al mismo tiempo, la convocatoria también se presentó en otras ciudades del país, como Rosario, Santa Fe, Gualeguaychú y Jujuy.

El fotoreportero Pablo Grillo junto al diputado nacional Leopoldo Moreau.

La movilización partió desde la puerta del Ministerio de Salud y mantuvo un marcado tono de denuncia en relación a la pauperización del sistema sanitario público. Fue la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) que encabeza Rodolfo Aguiar la que inició la convocatoria y que la apuntaló con el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), el reagrupamiento que impulsan junto a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y Aceiteros, entre otros gremios.

"La salud es un derecho humano y social, pero este gobierno la quiere convertir en un negocio. Lo tenemos que evitar", reclamó Aguiar cuando le tocó tomar la palabra durante el acto realizado en Plaza de Mayo. "El ajuste sobre la salud dejó de ser una discusión presupuestaria, se está traduciendo en enfermedad y muerte", advirtió el sindicalista, quien durante la misma mañana había participado de una marcha y corte en avenida General Paz por las 25 mil pymes ya cerradas durante la presidencia de Javier Milei.

Una de las presencias más emotivas de la Marcha Federal la aportó el fotoreportero Grillo, quien ya encaminó su recuperación del gas lacrimógeno que el gendarme Héctor Guerrero le lanzó el 12 de marzo de 2025 y que lo comprometió seriamente. En ese sentido, su padre Fabián esclareció la razón de estar presentes este miércoles con una contundente frase: "A la salud pública le debemos la vida de Pablo".

Otra de las imágenes que se robaron protagonismo en la movilización fue el abrazo entre el axelista Kreplak y el cristinista De Pedro, que registró el medio de comunicación bonaerense Letra P durante la protesta, de la mano del periodista José Maldonado. Las palmadas en la espalda y las miradas afectuosas entre ambos protagonistas no pasaron desapercibidas en el marco de un impás público en la interna peronista y una posible unidad firme para 2027.