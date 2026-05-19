"Es muy buen padre": Filtraron la declaración de "La China" Suárez en la demanda de Icardi para restituir a sus hijas

En el marco de un divorcio escandaloso con Wanda Nara y una disputa internacional para hacerse con la tenencia de sus hijas Isabella y Francesca, se filtró parte de la declaración judicial de la actriz Eugenia "La China" Suárez, actual pareja del futbolista Mauro Icardi, quien mantiene su reclamo para conseguir la tenencia internacional de ambas. La información fue brindada por la periodista Naiara Vecchio, quien compartió en sus redes la imagen del expediente.

En las palabras que brindó la ex de Nicolás Cabré se pueden destacar muchos elogios a su actual pareja y las palabras amorosas hacia él, a quien consideró como un padre para su propia descendencia. "La señora Eugenia manifestó que ella también tiene tres hijos, que dos de sus hijas tienen edades similares a las de las hijas de Mauro y que además tiene un hijo de cinco años", detallaron en el documento.

Parte de la declaración de Eugenia "La China" Suárez en el juicio entre Mauro Icardi y Wanda Nara por la restitución internacional de sus hijas.

"Señaló que su hijo quiere mucho a Mauro y que la relación de Mauro con sus hijas también es muy buena. Indicó que Mauro es un muy buen padre, que se ocupa muy bien tanto de sus propias hijas como de sus tres hijos, que su comunicación con ellos es muy buena, y que sus propios hijos tratan a Mauro como a un padre y lo consideran como tal", aseguraron en la declaración testimonial filtrada.

En ese sentido, destacó que "la relación de Mauro con sus hijas es muy buena", ya que "pasan muy buenos momentos juntos, y que en dos ocasiones han permanecido juntos durante períodos prolongados, durante los cuales pasaron momentos muy agradables". Según explicó, también juegan entre las hijas de ambos de forma recurrente y hasta mostró imágenes de su teléfono donde se acredita esa relación.

La China Suárez y Mauro Icardi festejaron el campeonato del club donde juega el delantero.

"La señora Eugenia manifestó que mantiene una buena relación con Mauro, que Mauro es un buen padre y un buen progenitor, que actualmente tienen un entorno familiar saludable, y que tienen planes positivos para el futuro, indicando que han hecho buenos planes para todos los niños", señalaron. A su vez confirmaron que "durante el proceso de divorcio que están atravesando Mauro y los niños, ella ha intentado apoyarlos en la medida de lo posible, procurando que no se vean negativamente afectados por la situación".

Cabe recordar que Icardi se encuentra oficialmente declarado e inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios, al cual llegó por parte de una decisión de la Justicia argentina por las deudas que mantiene con Nara desde su separación. Las cifras escalan a montos millonarios y consideran el buen pasar que dio el delantero del Galatasaray turco a su familia durante años.