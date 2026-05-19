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¿Pero paga?

"Es muy buen padre": Filtraron la declaración de "La China" Suárez en la demanda de Icardi para restituir a sus hijas

El futbolista mantiene un pleito con su ex pareja Wanda Nara para poder estar con las hijas que tiene con ella.

19 Mayo de 2026 20:55
Mauro Icardi y sus hijas Isabella y Francesca.
Mauro Icardi y sus hijas Isabella y Francesca.

En el marco de un divorcio escandaloso con Wanda Nara y una disputa internacional para hacerse con la tenencia de sus hijas Isabella y Francesca, se filtró parte de la declaración judicial de la actriz Eugenia "La China" Suárez, actual pareja del futbolista Mauro Icardi, quien mantiene su reclamo para conseguir la tenencia internacional de ambas. La información fue brindada por la periodista Naiara Vecchio, quien compartió en sus redes la imagen del expediente.

En las palabras que brindó la ex de Nicolás Cabré se pueden destacar muchos elogios a su actual pareja y las palabras amorosas hacia él, a quien consideró como un padre para su propia descendencia. "La  señora  Eugenia  manifestó  que ella  también  tiene  tres hijos, que dos de  sus  hijas  tienen  edades similares a las de las hijas de Mauro y que además tiene un hijo de cinco años", detallaron en el documento.

Parte de la declaración de Eugenia "La China" Suárez en el juicio entre Mauro Icardi y Wanda Nara por la restitución internacional de sus hijas.
Parte de la declaración de Eugenia "La China" Suárez en el juicio entre Mauro Icardi y Wanda Nara por la restitución internacional de sus hijas.

"Señaló que su hijo quiere mucho a Mauro y que la relación de Mauro con sus hijas también es muy buena. Indicó que Mauro es un muy buen padre, que se ocupa muy bien tanto de sus propias hijas como de sus tres hijos, que su comunicación con ellos es muy buena, y que sus propios hijos tratan a Mauro como a un padre y lo consideran como tal", aseguraron en la declaración testimonial filtrada.

En ese sentido, destacó que "la relación de  Mauro  con sus hijas es muy buena", ya que "pasan muy buenos momentos juntos, y que en dos ocasiones han permanecido juntos durante períodos prolongados, durante los  cuales  pasaron  momentos  muy  agradables". Según explicó, también juegan entre las hijas de ambos de forma recurrente y hasta mostró imágenes de su teléfono donde se acredita esa relación.

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"La  señora  Eugenia  manifestó  que mantiene una buena  relación con  Mauro, que Mauro  es  un buen padre y un buen progenitor, que actualmente tienen un entorno familiar saludable, y que tienen planes positivos para el futuro, indicando que han hecho buenos planes para todos los niños", señalaron. A su vez confirmaron que "durante el proceso de divorcio que están atravesando Mauro y los niños, ella  ha  intentado  apoyarlos  en  la  medida  de  lo  posible, procurando  que  no  se  vean  negativamente afectados por la situación".

Cabe recordar que Icardi se encuentra oficialmente declarado e inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios, al cual llegó por parte de una decisión de la Justicia argentina por las deudas que mantiene con Nara desde su separación. Las cifras escalan a montos millonarios y consideran el buen pasar que dio el delantero del Galatasaray turco a su familia durante años.

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