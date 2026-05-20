Aldo Leiva dejó en ridículo a Martín Menem: "Payasesco es lo que le hace Santiago Caputo a Usted"

El diputado chaqueño Aldo Leiva, de Unión por la Patria, protagonizó un incendiario intercambio con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. El debate, que giraba en torno al reglamento y las superposiciones de sesiones, alcanzó su punto máxima tensión cuando Leiva emitió su voto a viva voz con un detallecito que hizo que la bronca de los libertarios explotara por los aires.

Muy fiel a su estilo, en esta ocasión Leiva sorprendió al recinto al alzar una máscara con la cara del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a quien no dudó en calificar como uno de los " corruptos más grandes del país ".

Aldo Leiva con una careta de Adorni

Este gesto provocó la inmediata reacción de Menem, quien lo calificó como una "actitud payasesca", desatando un fuerte cruce entre ambos legisladores. Leiva, visiblemente indignado, se levantó de su banca y se dirigió hacia la presidencia para exigir respeto.

Ante el revuelo generado, Menem intentó calmar las aguas aclarando: "No lo traté de payasesco sino que dije que la actitud lo era", y ofreció unas disculpas a medias incluso destacó su respeto hacia Leiva como excombatiente de Malvinas, mencionando que tiene un familiar que también luchó en el conflicto: "Le tengo respeto como a todos los diputados, lo respeto como ex combatiente de Malvinas -Leiva es ex combatiente- incluso tengo un familiar ex combatiente y tengo mucho respeto por él y por todos".

"Aldo Leiva":

Por su cruce con Martín Menem durante la sesión de Diputados pic.twitter.com/3WcXReYz8F — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 20, 2026

Cuando le dieron la palabra, Leiva no dejó pasar la oportunidad para responder con contundencia y denunciar lo que considera actos de corrupción y falta de ética en el gobierno: "Usted le tiene que preguntar a los diputados el sentido de su voto. Lo que le molesta no es que yo vote así sino que lo haga con esto -dijo mientras levantaba la foto con la máscara de Adorni-. A usted y a todos los miembros de su bloque y de los que son cómplices de acompañar esto".

El diputado chaqueño continuó su intervención señalando lo que, a su juicio, constituye una verdadera actitud "payasesca": "Es habilitar esta sesión para bloquear las posibles interpelaciones a Adorni. Payasesco es el Presidente que se pasa horas en redes sociales agrediendo a periodistas. Payasesco es no cumplir la ley de financiamiento universitario que votó este Congreso. Payasesco es que se le pegue a los jubilados y a los discapacitados, que la ciudadanía no pueda transitar los miércoles porque blindan el Congreso. Payasesco es lo que hizo un colega diputado de traer un auto de USD 300.000. Si criticó tanto los 12 años de ese gobierno o le fue muy bien con nosotros o está en algo raro ahora ", dijo contundente levantando aplausos y gritos en el recinto que estaba prendido fuego.

Aldo Leiva con una careta de Adorni

En medio del enfrentamiento, Leiva también apuntó contra las tensiones internas del bloque libertario: "P ayasesco es lo que le hace Santiago Caputo a Usted, señor presidente ", afirmó, en referencia a la cuenta de X que el asesor presidencial destapó con las críticas más burdas y crueles hacia la propia gestión de Javier Milei.

A pesar de los gritos e interrupciones desde el bloque opositor, Leiva no se amedrentó y concluyó con un mensaje claro: "Dígale a Santiago Caputo que cuando lo agrede a usted nos agrede a cada uno de nosotros, porque es el presidente de la Cámara, de todos y cada uno de nosotros", dijo Aldo Leiva dejando inscripto en los anales de la historia una nueva e icónica intervención en el Congreso de la Nación.