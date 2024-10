"Estoy dispuesta a aceptar": CFK se subió al ring electoral, su carta en clave política

En medio del rearmado del peronismo después de la derrota electoral del 2023, Cristina Fernández de Kirchner se subió al ring electoral y anunció con una carta de cinco carillas que irá primero por la presidencia del Partido Justicialista y, ¿luego será candidata?

En la larga misiva, la ex presidenta se dirigió a "los compañeros y compañeras peronistas", así como "a los argentinos que nunca lo fueron, también". La necesidad de ampliar y de convocar a los sectores que le soltaron la mano al ex Frente de Todos también tiene su pata partidaria: "Acá no sobra nadie".

CFK aprovechó la repercusión que tiene cada una de sus cartas públicas no sólo para convocar a la oposición, sino para hablarle al dolido electorado de Javier Milei, con un filoso análisis de la situación actual que atraviesa el país.

"Desde muy joven milito en el peronismo; sin embargo nunca vi en la Argentina contemporánea y democrática que nuestro país en general y el peronismo en particular vivieran un momento como el actual", comenzó.

Cristina Kirchner publicó una extensa carta a través de su cuenta personal de X

Cristina se pronunció acerca de los vetos presidenciales a los aumentos de jubilados y el recorte presupuestario a la educación pública: "El actor principal no sólo vocifera e insulta desde el escenario en forma cada vez más agresiva, violenta y soez a todo aquel que exprese una opinión diferente a la suya, sino que, además, avanza a hachazos sobre jubilados, universidades y hasta hospitales de salud mental".

Una suerte de extraño y peligroso 'liderazgo' del caos y la destrucción del que nada bueno puede resultar para el conjunto de los argentinos"

"La figura del Presidente de la Nación gritando y agraviando a diestra y siniestra, ha comenzado a generar un clima de violencia generalizada que atraviesa todas las capas de la comunidad. Todo ello con un telón de fondo donde el feroz programa de ajuste desestabiliza a una sociedad que sigue siendo golpeada con tarifas impagables y salarios que no alcanzan; mientras el Presidente, desde un mundo paralelo que solo existe en su imaginación, afirma que los salarios y las jubilaciones le ganaron a la inflación y que las tarifas son baratas".

Cristina Kirchner se dirigió "a los compañeros y compañeras peronistas, y a los argentinos que nunca lo fueron, también",

Luego de las respectivas calificaciones hacia quien se hace llamar "El León", la ex presidenta apeló a la retórica: "¿Cómo llegamos a este momento inédito? ¿Es sólo por el fracaso de los dos últimos gobiernos democráticos? ¿O es que una parte de nuestra sociedad está dispuesta a soportar cualquier cosa antes de que gobierne un peronista?".

"¿Es el ADN del enfrentamiento que anida en los argentinos, como afirmó un importante prelado de la iglesia en la procesión a Luján el pasado día sábado?", reforzó.

En el extenso documento de cinco páginas, Cristina terminó aceptando un desafío que pone furioso a más de uno: "Quiero decirles que estoy dispuesta, una vez más, a aceptar el desafío de debatir en unidad porque si algo tengo claro también, es que acá no sobra nadie".

"Sin embargo, la unidad necesita dirección y proyecto para construir el mejor peronismo posible en una Argentina que se ha vuelto imposible para la mayoría de sus habitantes", cerró.