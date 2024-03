Ex combatiente de Malvinas sobre el gobierno de Milei: "Estamos sumisos y los ingleses hacen lo que quieren"

Es la primera vez desde el retorno de la democracia en la que Argentina conmemora el día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas con un gobierno libertario. Javier Milei desembarcó y ocupó el sillón de Rivadavia con un plan de gobierno que van en contra de los derechos humanos y con políticas económicas que ajustaron a los trabajadores más que cualquier gobierno neoliberal.

Este 2 de abril no será para los tibios. Y es por eso que BigBang accedió a la palabra de Ramón Robles, ex soldado del Grupo de Artillería Aerotransportado y presidente de la Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina.

Ramón Robles en su última visita a Malvinas

Desde su lugar, Ramón -que visitó las islas durante 2023- explicó cómo vivirán la conmemoración de la fecha y analizó el vínculo de Milei con el gobierno británico, al que parece admirar.

-¿Cómo te impacta la cercanía que tiene el gobierno de Milei con autoridades británicas?

-Tengo el mismo presentimiento y la misma sensación que tiene el 99.9% de los veteranos. Creemos que hay un 'arrodillamiento' terrible hacia el imperio. Los británicos están construyendo un puerto de agua profunda en las Islas Malvinas que nos afecta directamente a nosotros porque es un terreno en disputa; ellos están haciendo lo que quieren.

Las islas son el paso a la Antártida y, si logran ellos que se lo declare como territorio de ultramar en las Naciones Unidas, van a tener derecho y nosotros vamos a perder nuestros derechos en la Antártida.

Malvinas Argentinas

Si no fuera beneficioso para ellos no estarían invirtiendo la plata. Malvinas tiene 2.500 habitantes y 3000 soldados -lo que nosotros tenemos en el distrito más chico de nuestra Argentina, 5000 personas- y ellos quieren declarar eso como un país de ultramar; entonces el problema no es que la tierra, es económico, ellos trabajan económicamente.

Nosotros no tenemos una política de Estado en cuanto a soberanía. Cada gobierno que viene le da su impronta, a pesar de que en nuestra Carta Magna dice que "no claudicaremos nuestros derechos soberanos". Pero no solamente hay que decirlo, hay que buscar la manera que se cumpla: hay que pelear en los ámbitos internacionales, no podemos quedarnos de brazos cruzados.

Aviones que compró el gobierno de Milei

Por ejemplo, estábamos por hacer una compra de de aviones a China y porque él se reunió con (David) Cameron terminamos comprándole unos aviones viejos a Estados Unidos que tienen algunos componentes ingleses. O sea que estos aviones, si se rompen Inglaterra nos tiene vetados y no los podemos arreglar.

La soberanía no pasa solamente por Malvinas, hay un montón de cosas que van alrededor y que no se están cumpliendo. Vemos con mucho dolor que vamos a conmemorar nuestros 42 años de la gesta de Malvinas muy sumisamente, arrodillados ante el león inglés como pidiéndole perdón por habernos levantado en armas en 1982.

Javier Milei estrechando lazos geopolíticos con David Cameron

Pero también hay un montón de cosas que nos preocupan como argentinos, como parte de esta sociedad, como parte de los que trajimos la democracia.

-Nicolás Kasanzew, ex corresponsal de guerra y actual director de Gesta de Malvinas del Senado, dijo que el desfile de Malvinas no se realizará este año porque "no hay plata", ¿Qué le responden los ex combatientes?

-Es una absoluta mentira. En 42 años no hubo un sólo gobierno que hiciera un desfile el 2 de abril en conmemoración de los combatientes; ninguno de ningún partido político. Kasanzew tiró una bomba de humo para poder estar en la en los medios porque es un periodista y le gusta estar en los medios y después del otro lado, le dijeron: 'Flaco qué tenés que hablar sobre un desfile, si todavía no lo hablaste con nosotros'.

Nicolás Kasanzew

O sea, nunca hubo nada, fue todo una fake news. Si realmente se hubiera hecho esto, ningún soldado hubiera ido. No nos molesta ni nos mueve el amperímetro, porque desde el momento que lo anunciaron, sabíamos que era una mentira.

-Estás muy cerca de la gente en el barrio, ¿cómo estás viendo la situación del día a día?

Estamos viendo que la gente está sufriendo las consecuencias de lo que él prometió, porque cuando estaba en campaña, prometió que iba a destruir el Estado y la gente no le creyó. Y hoy, mucha de esa gente que lo votó, se quedó sin trabajo.

Vemos la tristeza que hay, más la miseria que veníamos pasando. Aparentemente la historia es destruir el Estado, disolverlo y que volvamos a las tribus: cada uno va a tener una tribu y va a sobrevivir como pueda... pero antes que eso creo que el pueblo va a salir a defender sus derechos y sus conquistas.

-¿Qué le dirías al presidente Javier Milei desde tu lugar político?

Le pediría que me explique por qué tiene tanto odio contra la clase obrera, contra los pobres. Porque él llegó diciendo que iban a ajustar la casta y sin embargo, a lo que ajustaron es a los pobres.

Javier y Karina Milei

Toda su familia y sus allegados nombraron familiares con sueldos de dos a tres millones de pesos, o sea, para poder ingresar a esa gente, tuvieron que echar 10 personas que ganaban 300.000. Además, hay un odio y una venganza hacia el que piensa diferente.

¿Cómo van a vivir ustedes como colectivo de ex combatientes el 2 de abril?

-Cada municipio está organizando su vigilia, su acto. En los municipios no hubo mellas con el tema del 2 de abril porque está instaurado.

Sí tenemos un acto en la Cámara de Diputados, que lo organizan los diputados de Unión por la Patria en el cual van a participar casi cien ex combatientes, un pequeño homenaje dentro de la Cámara donde se va a hablar de soberanía.