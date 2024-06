Ezequiel Atauche apareció borracho y con pis en su pantalón: el video viral que lo humilló en redes sociales

Ezequiel Atauche es el jefe de bloque de La Libertad Avanza en el Senado. Es por esta investidura política que quedó en el ojo de la tormenta tras la difusión de un video en el que se lo ve totalmente descolocado, con la mirada perdida y orina en sus pantalones, al parecer bajo el efecto del alcohol.

Fuera de los comentarios del tono moral que circularon en las redes sociales, Atauche es conocido por otra gran polémica relacionada a lo que La Libertad Avanza supuestamente iba a erradicar: el nepotismo en la política argentina.

Ezequiel Atauche en el Senado

Es que se conoció que designó a su hermano Pedro en la Cámara Alta con un abultado sueldo solo por ser su familiar. La designación de Pedro en cuestión llamó mucho la atención porque supo pertenecer a la línea más dura del peronismo: formó parte como referente de La Cámpora en la localidad de Palpalá, en Jujuy y hasta tuvo un cargo en el Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) de aquella ciudad entre el 2012 y fines del 2016.

Aunque muchos no recuerden este escándalo, existió quedó completamente en el olvido tras difundirse el humillante video del jefe del bloque libertario. Al parecer, eran las 5.37 -de la mañana o de la tarde- según se ve en el reloj; Atauche fue interceptado por la cámara y la voz de una mujer que luego se supo, es su ex esposa.

En el video se ve a Atauche con la mirada totalmente perdida, con una actitud infantil como cuando una madre reprocha una travesura a su hijo. "¿Estás normal? ¿A vos te parece que estás normal? A ver hablá", dijo la mujer mientras Ezequiel miraba de reojo a la cámara.

"No entiendo qué querés", responde él con un hilo de voz. "¿No estas borracho?", replica la mujer con mucha bronca. "Para mí, no", responde él con actitud de lamento en sus palabras.

Ezequiel Atauche en el Senado durante el debate de la Ley Bases

"¿No estás borracho? Mirá como tenés el pantalón", dijo ella moviendo la cámara y filmando la mancha de orina en el pantalón del libertario. "¿Estás bien para vos?", le replicó ella con tono severo y él contesta: "Perfecto".

Ni bien se publicó el video, empezaron a correr las voces virtuales de quienes explicaron que Atauche habría estado festejando la sanción de la Ley Bases y habría llegado así a su hogar: "Así como lo ves, borracho y con el pantalón meado, este tipo vota leyes por las que a vos pueden dejarte sin laburo, sin educación o incluso meterte preso", sin embargo esa versión sería falsa.

Ezequiel Atauche

Hubo otra versión que también se supo que era falsa que tenía que ver con que su ex esposa habría tenido un conflicto por la herencia que dejó el padre cuando falleció. También se dijo que podría haber viralizado el video la actual pareja de su ex mujer porque fue denunciado por acosar a sus hijos.

Sea como fuere, todavía nadie sabe de dónde salió ese humillante video, quién lo viralizó ni el por qué de semejante vejación al libertario.

Atauche: quién es y qué dijo sobre el video

Según informó el portal web Urgente24 -que estuvo en comunicación con Atauche -el video no sería actual sino que data desde hace 4 años. Según el mismísimo libertario, la difusión del video tiene un solo objetivo: "Tiene un contexto de obviamente de daño político", explicó.

Captura de pantalla del video de Ezequiel Atauche

Atauche es empresario y fundó Meet Go On de la que es también propietario. Antes de entrar a la política como libertario fue un reconocido empresario en el mundo de los bienes raíces, se desarrolló como representante de EA Inmobiliaria y EA Desarrollo Inmobiliario. Su perfil de Linkedin está marcado por una frase que lo describiría: "Busco innovar en las áreas que todavía no han sido exploradas".

En plena campaña política, Ezequiel Atauche se definía así en el medio "La Voz" de Jujuy: "Soy un joven empresario, no vengo de la política, estoy inmerso en la realidad del jujeño día a día, puedo ser una alternativa que represente a los trabajadores y emprendedores. Mi propuesta es parar con la hegemonía, y parar con esta decadencia social y cultural".