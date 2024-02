Falso ingeniero, violento y sin una factura en su vida: quién es "Juan Doe", el nuevo CM que reemplaza a Iñaki

"Iñaki Gutiérrez se atrincheró en el Salón de las Mujeres", se escuchó decir en los pasillos de la Casa Rosada. El personaje en cuestión es quien manejaba las cuentas de Instagram y de TikTok de la actual gestión libertaria de Javier Milei.

Lamentablemente, formará parte de la cifra de desempleados del Estado que quedaron ¡afuera! del gobierno de Las Fuerzas del Cielo. Otro rumor que sobrevoló hasta llegar a la redacción de BigBang es que el mismísimo Iñaki quería quedarse con las contraseñas de las cuentas de la Rosada a manera de venganza por haber designado en su puesto a Juan Pablo Carreira.

Iñaki Gutiérrez

¿Pero quién es la persona que manejará la dirección de Comunicación Digital de la Presidencia? En principio se lo podría definir con una sola palabra: tuitero. Sí, Carreira es autor de tweets como "No vuelve más ese avión, gordo asesino. Dejá de llorar", haciendo referencia al presidente de Venezuela Nicolás Maduro. Otras de sus joyitas puede ser: "El mayor problema de los kukas: el presidente es tuitero. No como el anterior, que era gatero, corrupto, garca, extorsionador y ante todo, terrible boludo", aludiendo al ex presidente Alberto Fernández.

Juan Pablo Carreira es Juan Doe

En la cuenta de Carreira se puede ver el único factor común del ejército de twitteros de Milei: usan la descalificación, las reproducción de noticias falsas y reparten improperios para todo aquel que no esté en su misma línea de pensamiento.

Casi como un acto de egocentrismo, cuando Carreira se enteró que formaría parte del Gobierno tuiteó: "Tengo el honor de contarles que pronto voy a estar asumiendo como Director General de Comunicación Digital de la Presidencia. Después de 2 meses de trabajo conformando un equipo impresionante, habiendo sido un engranaje dentro de la mejor campaña de la historia y de 8 años convencido que a este país lo salvamos nosotros, es hora de entrar a la cancha. Nada más que agradecerle a Javier Milei por esta oportunidad. Me preparé toda la vida para este momento".

Luis Caputo

Vale aclarar que, cuando asumió su cargo, uno de los que lo felicitó es Agustín Romo por haber dejado un trabajo del sector empresarial para pertenecer a las arcas del Estado, el mismo Estado que Luis Caputo, ministro de Economía, llama "tío bobo".

Quién es quien se esconde detrás del usuario "Juan Doe"

Carreira Dice ser ingeniero industrial, pero no está recibido. Es más, no aparece en el Registro Público de Ingenieros. El trabajo que dejó el nuevo funcionario libertario es la empresa Microstrategy que tiene sede en Argentina, más precisamente sobre calle Corrientes; la empresa se dedica a desarrollar software para bases de datos.

Sin embargo, esto es "de la boca para afuera" porque Carreira no está registrado como alguien que aporte legalmente al Estado: no tiene CUIT, por lo tanto hay que preguntarse, ¿cómo facturaba el tuitero?

Fernando Cerimedo está investigado por conspirar contra el gobierno del presidente brasilero Lula Da Silva

Lo que sí se sabe es que además de ser un casi adicto a tuitear y retuitear en contra de aquellos que no tienen su misma ideología, Juan Pablo es parte de Madero Group. Para quienes no lo saben, este grupo es conducido por Fernando Cerimedo, investigado por conspirar contra el gobierno del presidente Lula Da Silva, muy allegado a las filas de Jair Bolsonaro, el ultraderechista brasilero).

Carreira es uno de los cuatro socios registrados del grupo Madero que maneja Madero Diario y Madero Radio; los otros tres son: Natalia Basil (pareja de Cerimedo), Ezequiel Acuña y Tomás Beltrame. Un datito no menor: todos tienen menos de 25 años.

Primer round: Ofelia Fernández vs Juan Pablo Carreira

"Siguen inventando cargos insólitos para los tuiteros libertarios. El problema no era la gente que cobraba del estado sino que no eran ellos mismos", dijo la ex legisladora Ofelia Fernández.

Ella fue una de las dirigentes peronistas más atacadas durante la gestión de Alberto Fernández. A diario, se difundían noticias falsas sobre ella, se exponían opiniones sobre su manera de pensar y se extralimitaban opinando sobre su cuerpo. Ofelia, que no ocupa ningún cargo público, también expresó: "Pórtense bien, que ahora soy una ciudadana común experta en romper las pelotas gracias a lo que ustedes me enseñaron".

Foto con sentido irónico en el tweet de Ofelia Fernández

En esa publicación en su cuenta oficial de X (antes Twitter), la militante peronista expone como nunca a Carreira que tuiteó: "Yo no trabajo en el Estado, nunca trabajé en le Estado ni quiero trabajar en el Estado".

"No hay que escupir para arriba", dicen las abuelas. Carreira expresó esa opinión el 11 de julio de 2022 y ahora, está trabajando en las filas del Estado manejadas por las Fuerzas del Cielo de Milei.