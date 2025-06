La UBA resiste en el top 100 mundial, pero el ajuste de Milei pone en jaque el futuro de la educación pública

La Universidad de Buenos Aires (UBA) volvió a demostrar por qué es un orgullo argentino al posicionarse, una vez más, entre las 100 mejores universidades del mundo, según el ranking QS 2025. Es, además, la única institución de América Latina que conserva su lugar en ese grupo de élite tras la caída de referentes históricos como la Universidad de San Pablo (Brasil), la UNAM (México) y la Pontificia Universidad Católica de Chile.

UBA.

Sin embargo, detrás de este logro se esconde una realidad preocupante: la UBA descendió 13 posiciones respecto al año anterior, y sus autoridades atribuyen esta caída directamente al desfinanciamiento que sufre el sistema científico y universitario bajo el gobierno de Javier Milei. Mientras el presidente impulsa un ajuste brutal sobre el Estado, las universidades públicas enfrentan un ahogo presupuestario sin precedentes.

A pesar de que la UBA logra mantenerse entre las más reconocidas a nivel global -puesto 84 del mundo, top 12 en empleabilidad y 34 en reputación académica-, la falta de inversión pone en riesgo su calidad, sus investigaciones y su rol histórico como motor de movilidad social en Argentina. "Las universidades públicas de Argentina enfrentan presiones crecientes en medio de problemas de financiación, necesidades sociales cambiantes y resultados estudiantiles desiguales", advirtió Ben Sowter.

El vicepresidente senior del ranking QS destacó que "la resiliencia de la UBA demuestra la capacidad de Argentina para competir en los niveles más altos", también dejó en claro que "un progreso renovado requerirá abordar las brechas estructurales". En otras palabras: la UBA resiste, pero no es indestructible. Mientras el gobierno de Milei intenta convertir a las universidades públicas en enemigas ideológicas y las acusa de "adoctrinamiento", los datos demuestran lo contrario.

Javier Milei, Manuel Adorni y Karina Milei, con la motosierra al centro.

Sin ir más lejos, la UBA es la universidad más valorada del país por empleadores internacionales, tiene una red académica global en expansión y produce profesionales altamente capacitados que son reconocidos en todo el mundo. Pero sin fondos, ese modelo ejemplar está condenado a deteriorarse. El "logro significativo" del que habla QS no es mérito del Gobierno, sino resultado de décadas de compromiso académico, científico y pedagógico sostenido por la comunidad educativa, incluso en los peores contextos económicos. Hoy, ese capital simbólico y material está siendo dilapidado por una política de recorte sin precedentes.

Universidad de Buenos Aires (UBA)

La realidad es que el ajuste de Milei pone en jaque no solo a la UBA, sino al sistema universitario argentino en su conjunto. La presencia de la UBA entre las mejores del mundo es una advertencia silenciosa: lo que queda en pie es producto de una historia de esfuerzo colectivo, pero su futuro depende de decisiones políticas que hoy van en sentido contrario. Resistir ya no alcanza. La universidad pública necesita apoyo, inversión y un Estado que la defienda, no que la desmantele.