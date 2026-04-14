Feinmann no se la dejó pasar a Caputo y lo chicaneó: "Lo vienen prometiendo pero nunca llegan los mejores meses"

El discurso optimista del Gobierno sobre el rumbo económico sumó una nueva voz crítica, esta vez desde un lugar inesperado. El periodista Eduardo Feinmann apuntó directamente contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y cuestionó con dureza sus proyecciones sobre inflación y crecimiento. "La inflación no baja y se fue al doble", lanzó Feinmann en Radio Mitre, en una crítica frontal al relato oficial que sostiene que el proceso de desinflación está en marcha.

El periodista puso el foco en la evolución de los precios en los últimos meses y marcó una contradicción con los anuncios del Gobierno: "Muy bien, hace diez meses que el índice no baja. Desde mayo del 2025, en ese momento era uno punto cinco. Ahora estamos hablando del doble. En en diez meses se fue al doble la inflación en la República Argentina". El cuestionamiento no se limitó a los números. También apuntó contra el diagnóstico del ministro.

Cabe destacar que el funcionario atribuyó la aceleración inflacionaria a factores externos, como la guerra en Medio Oriente y su impacto en el precio del petróleo. Para Feinmann, esa explicación no alcanza para justificar la dinámica local: "Los precios de marzo fueron más altos que enero y febrero", remarcó. Las declaraciones del periodista se producen en respuesta directa a las afirmaciones de Caputo, quien en el AmCham Summit 2026.

Allí, el ministro aseguró que "los próximos 18 meses serán los mejores de las últimas décadas" y que la inflación tendrá una fuerte caída a partir de abril. Lejos de convalidar ese optimismo, Feinmann ironizó: "Dios te oiga". Y fue más allá: "Sí, ojalá, mirá que vienen anunciando esto y vienen prometiendo esto hace dos años y pico. Nunca llega a los mejores meses. Qué sé yo. Pero bueno". El contraste entre ambas miradas expone una grieta no solo política, sino también narrativa.

Mientras el Gobierno insiste en que el rumbo es correcto y que los resultados positivos están por venir, crecen las voces que ponen en duda la consistencia de esas promesas frente a la evolución concreta de la economía. Caputo, por su parte, había defendido con firmeza el rumbo económico ante empresarios, asegurando que "este camino no va a cambiar" y que los problemas de algunos sectores responden a decisiones individuales más que a fallas estructurales.

Luis Caputo en AmCham Summit 2026

El ministro también reconoció que "lamentablemente el trabajo creció en los sectores informales", aunque lo enmarcó como parte de un proceso de transición hacia un modelo más competitivo basado en la inversión.