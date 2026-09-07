Fiebre de sábado por la noche: la foto fake que subió Milei y las respuestas más contundentes

El papelón digital que protagonizó el presidente Javier Milei el último sábado, al subir una foto que revelaba una alta actividad comercial en el Shopping Soleil que estaba claramente hecha por inteligencia artificial, generó una catarata de respuestas irónicas ante la duda que presentó en la publicación el libertario sobre la posibilidad de que la imagen no fuera real. Qué campaña que se viene.

Milei y el tuit con una foto hecha con IA para mentir sobre la actividad comercial, que dejó abierto a que sea real.

"Shopping Soleil. Esto es inteligencia artificial o alguien está mintiendo mucho (las basuras de los micrófonos -95%- o los chantas de las encuestas berretas). Ciao!", escribió Milei en la publicación de X (ex Twitter) a la cual adjuntó la imagen hecha por IA que subió. El mandatario no perdió la oportunidad de atacar a las y los trabajadores de prensa, la gran cruzada del último año hasta toparse con la bandera de "Las Malvinas son argentinas".

Luego de la publicación fake de Milei hubo un carnaval de memes.

Las respuestas en tono de burla que comenzó a recibir la foto encontró todas las aristas que demostraban que la imagen no era real: pies superpuestos, letras en idiomas de otras galaxias, manos triples sobre coches de bebés y hombres con carritos de supermercado en el medio de una galería ajena a cualquier comercio de ese tipo. Lo importante fue que quienes vieron la foto no perdonaron la subestimación que significó soltar la publicación con la puerta abierta en relación a que no fuera real, cuando era algo tan evidente.

Un usuario se inmoló y subió una respuesta que, según la IA, la imagen era real y del Día del Niño de 2024, teoría a la que se subieron las tropas libertarias para minimizar el impacto negativo sobre Milei, aunque enseguida otro respondió que eso era imposible porque el auto que aparecía en el medio era de un modelo que recién llegó a la Argentina a mediados de 2025.

Al mismo tiempo, hubo otro tipo de respuestas que fueron más duras y contundentes que las que apelaron al sarcasmo: las que buscaron exponer la actividad real de ese momento del sábado por la noche de principios de mes: restaurantes vacíos y una actividad casi nula, que ridiculiza aún más la expectativa presidencial para el centro comercial de San Isidro.

Luego de la publicación fake de Milei hubo un carnaval de memes.

Los memes que circularon y se viralizaron a partir de la publicación llevaron la burla a otro nivel. De todos con cara de Milei, a videos que animaban la escena y eran atravesados por un dinosaurio volador como para remarcar la imposibilidad de una escena tan concurrida en tiempos de motosierra y una recesión que no perdona a las pymes.

Luego de la publicación fake de Milei hubo un carnaval de memes.

Lo cierto es que la foto -con una confesión incluida que pasó bastante desapercibida- es la antesala de una campaña electoral en la que la inteligencia artificial tendrá un papel preponderante. Con la evolución de los últimos cuatro años, el (falso) pedido de Mauricio Macri de que no voten al PRO de 2023 se verá como algo naive y atrasado.