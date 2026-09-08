Fiestas con prostitutas y chapes con varones de Luck Ra dejaron internada a la Joaqui internada por anorexia nerviosa

A dos meses de la sorpresiva separación de La Joaqui y Luck Ra, Yanina Latorre reveló detalles desconocidos sobre el momento personal, económico y de salud que atravesaría la cantante de RKT. Según contó la conductora de Sálvese quien Pueda, la artista fue internada hace dos semanas por un cuadro de anorexia nerviosa y continúa trabajando para afrontar una deuda.

"Hace dos semanas a La Joaqui la internaron. Esto no se supo. Ella está con un problema de anorexia nerviosa. Ella es muy flaquita, bajó 10 kilos y no la está pasando bien", empezó Yanina sin que se le mueva un pelo.

La Joaqui que hundió a Luck Ra

La periodista también contó que durante la internación la cantante recibió la visita de Tiago PZK, con quien mantiene una amistad desde hace años: "Cuando la internan la va a ver Tiago. Son amigos desde los 14 años de ella. De ahí se van a Cañuelas con todo el staff. Eso se viraliza", relató.

Siempre según la versión difundida por Latorre, después de esos encuentros habría comenzado un vínculo entre La Joaqui y Tiago PZK . La conductora sostuvo que ambos decidieron hablar con Luck Ra: "Ellos tuvieron dos citas y los dos llamaron a Luck Ra para contarle que estaban saliendo. Él les dijo: 'A mí no me importa, se me fue el amor, quiero divertirme'".

El viaje a Madrid que habría terminado con la relación

Además de hablar sobre la salud de La Joaqui, Latorre contó cómo habría sido el viaje a Europa durante el cual Luck Ra decidió terminar la relación. La cantante ya había relatado públicamente que el vínculo se quebró durante una estadía en Madrid.

La Joaqui

"Ella en Madrid la pasó horrible. Él le prometió un viaje romántico, le pagó el pasaje... Ella la estaba pasando un mal momento económico, porque estaba terminando un vínculo comercial, estaba trabajando para pagar una deuda... Entonces él la invitó a Madrid con la promesa de ser un viaje romántico", comenzó contando la conductora.

Luego describió la llegada de la cantante a la casa que habían alquilado: "Llegó a Madrid a las cinco de la mañana y nadie la estaba esperando. Después llegó a la casa que habían alquilado y nadie atendía. Él antes se había ido unos días a Ibiza con amigos... Ella, después de conseguir el código entra, se encontró con comida vieja de tres días, vómitos en los sillones, todo un quilombo lleno de alcohol... Lo encontró a él y sus amigos todos borrachos. Y él la dejó adelante de todos los amigos. La echó como un perro".

Luck Ra

Latorre agregó que Luck Ra habría intentado justificar su comportamiento por su estilo de vida: "Él no entiende que ella de esto tiene fotos, videos... Imagínate si publica algo de esto", afirmó y sumó que el cantante habría utilizado como explicación que es "un cordobés cuartetero que le gusta la joda".

La conductora también relató por qué La Joaqui habría sido encontrada llorando en el aeropuerto mientras esperaba volver sola a la Argentina. Según su versión, en ese momento recibió mensajes de una mujer que le envió pruebas sobre lo que habría ocurrido durante la estadía de Luck Ra en Ibiza.

🚨Cuenta Yanina Latorre en SQP que una prostituta se comunicó con La Joaqui para mandarle pruebas de que Luck Ra la contrató mientras estaba en pareja con ella, y que además Luck Ra se re contra chapa con sus amigos hombres y se dan entre todos.



LA JOAQUI DESMORONADA LAM pic.twitter.com/YgFMGbbzru — Señorita M0skigna Fan (@ladymoskigna) September 7, 2026

"¿Por qué la encuentran llorando en el Aeropuerto, además de que venía de que la dejen? Porque cuando está en el Aeropuerto esperando una chica le empieza a escribir con pruebas. Una prostituta de Ibiza y a la chica como le dio lástima, le quiso avisar a ella que él había contratado un barco y a tres minas -una era ella- y que chapaba con sus amigos cuando estaban en pedo, chapaban entre ellos a cambio de cigarrillos. Ella le contó que Lucka Ra en los días que estuvo con amigos en Ibiza alquilaron un barco y contrataron tres prostitutas. Ahí le bajó toda la ficha", expresó contundente -y confundida por tales códigos- la esposa del comentarista de fútbol.

La periodista continuó con su interpretación sobre el comportamiento del músico: "A él siempre le gustó la joda, la noche... Y Ibiza le reventó la cabeza, el barco, las putas... Dijo 'esto es lo mío'. Y cuando llegó a Madrid le dijo a los amigos 'quédense, ahora veo cómo me la saco de encima'".

La Joaqui y Luck Ra

Yanina Latorre sostuvo además que Luck Ra desconocería que La Joaqui estaría al tanto de lo ocurrido en Ibiza. "Él se lo dijo 'Yo soy un tipo cuartetero cordobés que me gusta la joda'", relató. Y agregó que el cantante habría tenido una preocupación vinculada con la imagen pública de la relación: "Él sentía que estar junto a La Joaqui, madre de dos hijas, Shaina y Eva, lo 'hacía que

Luck Ra y La Joaqui

dar como un virgo'" y para rematar terminó: "Él quería otra imagen".