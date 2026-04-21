Fin de las PASO, recorte al financiamiento y Ficha Limpia: la reforma electoral que enviará Milei al Congreso

El presidente de la Nación, Javier Milei, anunció el paquete de la reforma electoral que enviará este miércoles al Congreso Nacional, y adelantó algunos de los puntos claves que se tratarán, como el fin de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), modificaciones en el régimen de financiamiento de los partidos y la imposición del proyecto conocido como Ficha Limpia, para impedir que procesados por delitos sean funcionarios públicos.

"Mañana enviamos la reforma electoral al Congreso", anunció el mandatario en una publicación en su cuenta de X (ex Twitter). "Eliminamos las PASO: basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta. Cambiamos el financiamiento: se termina la política viviendo de tu bolsillo. Ficha Limpia: los corruptos afuera para siempre", enumeró después. "Se acabó la impunidad. Se acabó la joda. ¡Viva la libertad, carajo!", concluyó.

Así anunció Javier Milei en envío de la reforma electoral al Congreso de la Nación.

El anuncio presidencial extraoficial llegó mientras Milei se encuentra en el fin de su gira por Israel y mientras su estabilidad política se encuentra en su peor momento, con diversos registros que indican que el apoyo a su favor se encuentra cerca del 30%, una sombra muy lejana a la popularidad que lo trajo hasta este momento como presidente. En términos políticos, si bien los números en Diputados son auspiciosos, prometen una fuerte pelea en Senadores, apuntalada por el descontento popular en pleno apogeo.

El proyecto ya fue discutido por la Mesa Política del Gobierno nacional como para que las elecciones del año que vienen ya contemplen un nuevo esquema. El fin de las PASO puede representar fuertes dificultades en la oposición, con un peronismo que en el pasado le dio un fuerte uso unitario a la herramienta para impedir rupturas y el crecimiento de las diferencias dentro del mismo espacio político.

La Libertad Avanza se encuentra con un buen panorama en Diputados y uno más complicado en Senadores.

Por otro lado se sabe que dentro de la propuesta irá la idea de la Boleta Única de Papel (BUP), que ya fue utilizada en los últimos comicios. A su vez, golpeará con fuerza el financiamiento de los partidos políticos y los dejará a merced de los lobbys empresariales, con la intención manifiesta de liberar los aportes privados y recortar los recursos económicos del Estado que van a las organización por su participación en la democracia, con el planteo de que sean sustituidos por aportes voluntarios de los militantes y simpatizantes.

Lo más paradójico de lo que impulsa La Libertad Avanza (LLA) dentro del paquete es el proyecto que se conoció como Ficha Limpia, y que busca impedir que sean candidatos quienes están condenados por delitos contra la administración pública. La decisión de hacerlo con un jefe de Gabinete como Manuel Adorni, tan acorralado por las explicaciones que no puede dar sobre su realidad financiera, parecen difíciles de ver como una simple coincidencia.