La idea de CFK candidata a 2027 ¿pone nervioso a Milei?: "Ella le gana las elecciones"

En el corazón de la política argentina, la figura de Cristina Fernández de Kirchner (CFK) se erige como un símbolo de resistencia frente a lo que muchos consideran una proscripción política disfrazada de condena judicial. En este marco, Oscar Parrilli, exsenador y presidente del Instituto Patria, cuestionó vehementemente el fallo de la Corte Suprema que ratificó su condena y la imposibilidad de presentarse como candidata.

Para Parrilli, el horizonte político del peronismo está claro: revertir el fallo judicial que pesa sobre CFK y permitir que ella pueda decidir si será candidata en las elecciones presidenciales de 2027: " No puede ser que la Justicia macrista nos imponga que Cristina no pueda ser candidata ", sostuvo en una entrevista con Radio 750.

Cristina Fernández de Kirchner

El exsenador apuntó directamente contra Javier Milei, quien, según él, busca mantener la proscripción porque "le tiene miedo" a la expresidenta: "Milei quiere proscribir a Cristina porque le tiene miedo, porque sabe que como candidata ella le gana las elecciones. Quieren tener a un presidente sometido a los designios de esta política económica, que este programa económico continúe", afirmó con contundencia.

Parrilli no escatimó críticas al gobierno actual, señalando que sus políticas económicas tienen un "final anunciado": "Si uno revisa la historia, estos planes terminaron como terminaron. Y no va a ser la excepción". Para él, el panorama nacional es desolador: "Todos los días el país está peor. En cuanto al empleo, trabajo, salario, mejorar la calidad de vida. Las industrias cierran y suben los servicios públicos. Junto a esto, la ganancia extraordinaria de un grupo de empresarios que son los que sostienen este modelo".

Oscar Parrilli y Cristina Fernández de Kirchner

El dirigente peronista hizo hincapié en lo que considera una degradación alarmante de la democracia argentina: "Tenemos que evitar que se convierta en algo natural la calidad de la democracia que tenemos", advirtió. Para Parrilli, esta baja calidad democrática se refleja en episodios tan graves como el intento de magnicidio contra Cristina ocurrido hace más de tres años donde el contexto político en el que se perpetró el ataque, estuvo marcado por manifestaciones opositoras cargadas de violencia simbólica como "bolsas mortuorias, las piedras, las guillotinas".

La investigación posterior al atentado también fue objeto de sus críticas: "Estuvieron tres años para condenar a los autores materiales, pero se encargaron de ocultar los autores intelectuales y ni siquiera investigarlos. No se investigó a (Gerardo) Milman, qué pasó con el teléfono de Sabag Montiel", denunció. Además, señaló que no se profundizó en los "lazos económicos y el sustento" detrás del intento del femi magnicidio, dejando todo en una suerte de "naturalidad, como si fuera un grupo de locos".

"Me tienen secuestrado", expresó Sabag Montiel

Parrilli describió lo que considera una "persecución brutal" contra Fernández de Kirchner y su familia: "Se le sacaron los ingresos que tenía por pensiones como expresidenta y los que tenía por Néstor. Se le intenta confiscar los bienes de sus hijos", afirmó indignado y recordó las prácticas de la Revolución Libertadora que buscaban consolidar una democracia "absolutamente falsa" mediante la proscripción: " Se intenta generar una situación como si fuera natural ir a elecciones con Cristina proscripta ", agregó.

Frente a este panorama, Parrilli reafirmó su compromiso con la campaña "Cristina libre", para lograr la eliminación del fallo judicial que considera vergonzoso: "Queremos que ella pueda decidir ser candidata. Pero no por Cristina, sino por la democracia argentina . ¿Quién decide a quiénes podemos elegir? ¿Un grupo selector de macristas y mileístas? Esto ya ocurrió en la historia argentina. ¿Qué pasó con Frondizi? ¿Con Illia?", cuestionó.

Cristina Fernández de Kirchner y Oscar Parrilli

La lucha por revertir la proscripción no se limita al ámbito nacional. Parrilli contó que los abogados del Instituto Patria trabajan para llevar el caso de Cristina a instancias internacionales. Recordó que el relator especial de la ONU para la independencia del Poder Judicial ya había pedido explicaciones al gobierno de Mauricio Macri en 2019 por lo que consideraban un "plan de amedrentamiento a jueces y fiscales".

En la misma línea insistió: "Estamos haciendo una campaña para comprometer a la dirigencia en este reclamo para que se anule este fallo arbitrario", señaló Parrilli, quien insistió en que Milei teme enfrentarse electoralmente a Cristina porque sabe que ella podría derrotarlo.

Mauricio Macri y Javier Milei

El exsenador también apuntó contra las acciones recientes de la Corte Suprema, acusándola de actuar con impunidad y falta de límites: "No podemos dejar con naturalidad que la Corte haga las cosas que hizo. En una semana anunció el fallo de la proscripción cuando dijo que iba a ser candidata", lamentó. Asimismo, criticó el silencio del máximo tribunal frente a los decretos de necesidad y urgencia (DNU) emitidos por Milei y cuestionó su manejo desigual de las causas judiciales relacionadas con el macrismo.

"La justicia nos hace daño a todos", sentenció Oscar Parrilli, quien abogó por un cambio profundo en el sistema judicial argentino y explicó que es necesario terminar con los "jueces monárquicos" y establecer mecanismos claros para controlar su accionar: "Queremos saber cuál es la propuesta que vamos a tener cuando vayamos a elecciones", enfatizó.