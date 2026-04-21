Con sed de venganza, el Presto contó las verdaderas razones por las que Ramiro Marra quedó ¡afuera! de LLA

En el mundo libertario, las traiciones y las internas son tan comunes como los secretos y un submundo de triquiñuelas que la mayoría de los ciudadanos argentinos desconoce. Esta vez, el protagonista del culebrón es Eduardo Miguel Prestofelippo, más conocido como El Presto, quien no dudó en sacar los trapitos al sol y revelar los motivos detrás de la expulsión de Ramiro Marra de La Libertad Avanza (LLA).

Not spoiler alert: según el polémico influencer, la causa estaría relacionada con una advertencia sobre la criptoestafa $Libra y el rol de Karina Milei. El Presto, quien alguna vez fue aliado cercano de los Milei, pasó de ser un ferviente defensor a un crítico acérrimo de los lúgubres hermanos libertarios.

Ramiro Marra

Hace pocas horas, aseguró que Marra quedó ¡afuera! del espacio por intentar alertar a Javier Milei sobre los riesgos de involucrarse con Mauricio Novelli en particular pero en general con quienes impulsaban la criptomoneda $Libra. Según el relato, Marra advirtió que la hermana del economista, Karina, estaba llevándolo hacia una estafa que hoy enfrenta causas penales tanto en el ámbito nacional como internacional.

" Que Karina lo haya metido al presidente en una estafa internacional como es la estafa Libra no es culpa de Paulino Rodrigues ", disparó Prestofelippo en uno de sus videos. Y agregó con su característico tono mordaz: "Milei llama a odiar a los periodistas, pero que Adorni no pueda justificar la guita no es culpa de Baby Etchecopar".

El Presto te cuenta el porqué de algunas cosas . pic.twitter.com/AkqGGPWNhf — ANA 💛 (@MximaReina1) April 20, 2026

Los hechos conocidos son claros: Marra, quien fuera una figura clave en la campaña presidencial de 2023 y jefe del bloque de LLA en la Legislatura porteña, fue desplazado primero por Karina y luego directamente expulsado del partido. Su lugar fue ocupado por Pilar Ramírez, una fiel aliada y riñón de Karina.

Pero las revelaciones de El Presto no se detienen ahí. Ya antes, en su cruzada contra los Milei, también amenazó a la diputada Lilia Lemoine, exigiéndole que dejara de atacarlo: "No me rompas más las pelotas porque te vengo bancando varias: El Presto trabaja para los iraníes, El Presto trabaja para los de Corrientes, El Presto está con los chavista, El Presto está con los kirchneristas... Me voy a terminar hinchando los huevos y voy a publicar el audio, todo", disparó certero en su momento.

Lilia Lemoine

El escándalo Libra no es un tema menor. La criptomoneda, impulsada por empresarios como Novelli y promocionada por Milei en redes sociales, terminó siendo señalada como una estafa de proporciones internacionales. Según Prestofelippo, Marra intentó advertir sobre este peligro antes de que el escándalo explotara públicamente, pero esa jugada le costó caro.

Hoy, Ramiro Marra se encuentra en el exilio político, relegado tras haber sido una de las caras más visibles de La Libertad Avanza. Mientras tanto, El Presto sigue prendiendo el ventilador y salpicando a todo el gobierno de las fuerzas del cielo.