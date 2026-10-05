Francos reapareció, criticó la violencia de Milei y pidió pista para volver al Gobierno

Guillermo Francos vio luz, entró, volvió a escena y lo hizo con una jugada doble. El exjefe de Gabinete, ya lejos de Casa Rosada, le marcó la cancha a Javier Milei por su estilo violento y sus ataques a la prensa, justo en la semana en que el Presidente trató de "mierda humana" a periodistas. Pero en la misma entrevista dejó la puerta abierta de par en par: si lo llaman, vuelve. Critica los modos, pero no devuelve el carnet.

En diálogo con Agenda Real, el streaming de La Capital de Mar del Plata y Canal 8, Francos fue claro sobre las formas que elige Milei para dar sus batallas: "Por supuesto que a mí no me gusta ese tipo de confrontación mediante la agresión".

Guillermo Francos

Y fue más allá: "Creo que eso es negativo. No creo que le haga bien ni al sistema, ni a la democracia, ni al propio Presidente". Viniendo de quien fue durante casi dos años el principal armador político del Gobierno, la frase pesa. No lo dice un opositor: lo dice el hombre que negociaba en nombre de Milei.

Francos contó además que sus diferencias no son nuevas. Según reveló, durante su paso por el Gobierno habló varias veces con Milei sobre el tema y le planteó sus reparos frente a las descalificaciones públicas. Está a la vista que no lo convenció: " No comparto la agresión como forma de gestionar la política. Comparto el debate ", resumió.

Críticas sí, ruptura no

Las objeciones, de todos modos, no implican un quiebre. Francos volvió a defender el rumbo económico, destacó el equilibrio fiscal y la apertura de la economía, y sostuvo que la Argentina atraviesa un "cambio paradigmático".

También le dejó un consejo a la Casa Rosada sobre cómo comunica: "Al Gobierno tal vez le falta explicar con tranquilidad, con confianza y con serenidad cuál es el rumbo y hacia dónde vamos". Tranquilidad, confianza y serenidad: tres palabras que no abundan en la cuenta de X del presidente de las fuerzas del cielo.

Sobre la situación social, admitió que siguen los problemas con el empleo, la pobreza y la inflación: "Hay parte del pueblo argentino que no quiere vivir ajustado, sin recursos, sin trabajo".

Javier Milei y Guillermo Francos

El dato político llegó sobre el final. Cuando le preguntaron qué haría si Milei lo convocara de nuevo para un cargo, no dudó: "Sí, por supuesto. No tendría ningún problema", dijo y más tarde amplió: "Estoy dispuesto a seguir colaborando, desde afuera o desde adentro, para que prospere esta propuesta de cambio en la Argentina", completó.

Guillermo Francos no comparte los insultos, pero está listo para volver a sentarse a la mesa de quien los profiere pero parece que se le olvidó un detalle: Javier Milei no suele perdonar a los que lo critican en público.